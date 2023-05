Xasan Sheekh oo War Cusub Ka Soo Saaray Dagaalka Laascaanood

By Wararka Maanta

Muqdisho (Hargeisa Press)- Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Muqdisho kaga qeyb-galay kulan dadweyne oo su’aalo lagu weydiinayay, ayaa ka hadlay dagaalka Laascaanood ka socda ee u dhexeeya Ciidamada Qaranka Somaliland iyo Kooxaha Huwanta ah ee isa soo baahaystay.

Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda Laascaanood ee u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo Kooxaha Huwanta ah, islamarkaana la wada-hadlo halkii xabbad wax lagu raadin lahaa.

Xasan Sheekh, ayaa waxaa uu sheegay inay nasiib darro tahay in dhiig dad Soomaali ah la daadiyo, iyada oo ugu dambeyn laga heshiin doono waxa lagu isku hayo sida uu ka sheegay kulanka dadweyne ee ka qabsoomay magaalada Muqdisho.

“Waxaa ahmiyadda koowaad inoo ah in colaadda ka socota Sool in la joojiyo, dhiigga daadanaya uu istaago kadibna la wada-hadlo,” ayuu yidhi Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.

Waxa uu hadalkiisa sii raaciyay “Dhinac walba xaajadu waan ka rojeynaa si loo helo midnimada Soomaaliya, in la heshiinayo waan hubaa balse waxa aan rabnaa in la joojiyo dhiigga baxaya.”

Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in odayaal dhaqameed loo diray colaaddaasi, kuwaasi oo tegay magaalooyinka Garoowe, Laascaanood iyo Hargeysa, si ay u raadiyaan xal la isugu soo dhaweyn karo labada dhinac, laguna soo afjaro colaadda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.

“Laascaanood iyo deegaankaas waa in la joojiyo dhiigga daadanaya ka bacdina la wada-hadlo. Gargaar haddii la sameynayay waa la sameynay welina waa socona, inta muuqata waa intaas, wadiiqooyin kale oo qarsoon oo shaqo nooga socoto oo dhinac walba leh waa jiraan.”

Ugu dambeyntiina waxa uu sheegay inuu ballan-qaadayo in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayso in dadka reer Laascaanood aan lagu qasbi karin wax ayna raali ka aheyn, “Wax iyagu raali ka yihiin ayaa soconaya, laakiin waxaan rabnaa in rabitaankaas laftigiisa uu si nabad ah ku yimaado oo si dhiig ku daadan ku iman.”