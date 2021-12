Xarunta Cilmi Baadhista iyo Tayaynta Dhirta Oo Laga Dhagax Dhigay Geed-deeble

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Geed-deeble (HP): Waxaa degaanka Geed-deeble ee woqooyiga Hargaysa laga dhagax dhigay qorshaha iyo bilawga Xarunta Cilmi Baadhista iyo tayaynta Dhirta oo degaankaasi laga hirgelinayo.

Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo Isbedelka Cimilada Somaliland Shukr Xaaji Ismaaciil Baandare, oo ay wehelinayeen wasiirro kale iyo masuuliyiin ayaana ka qayb galay dhagax dhiga xaruntaasi.





Xaruntan ayaa loogu talo galay in lagu sameeyo cilmi baadhisyo khuseeya noocyada dhirta kala duwan ee ka baxda Somaliland gaar ahaana kuwa sii dabar-go’aya dalkeenna.

Waxaana xaruntan si wada jira uga wada shaqayn doona wasaaradda deegaanka Somaliland iyo haayada Barwaaqo voluntary Organization.

Iyadoona taageerro dheeraad ah ka helaya haayadda Horn of Africa regional environment center and network, ee Addis Ababa university, iyo aqoonyahan aqoon dheeraada ah u leh noocyada kala duwan dhirta.

Waxaana hawshan lagu dardagelinaayo shaqada iyo bilowga xarunta cilmi baadhista dhirta iyo tayeynta ee geed-deebble ka soo qayb galay wasiirradda wasaarradaha Maaliyada, Dhulka iyo guryeynta iyo badhasaabka gobolka Maroodijeex.





Sidoo kale waxaa shaacinta mashruucaasi ka qayb galay wefti ka socday dawladda Itoobiya, saraakiil ka socday safaaradda Taiwan ee Hargaysa, iyo xubno ka socday haayadaha maalgelinaya mashruucaasi.

Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, oo hadal ka jeedisay bilawga xaruntaasi xanaanaynta dhirta ayaa sheegtay in xaruntani ay wax badan ka tari doonto helitaanka dhir fara badan oo dib loogu soo celiyo xaalufka ku dhacay dhirteena.



DAAWO HADALKII AY WASIIRKA DEEGAANKU HALKAASI KA JEEDISAY:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.