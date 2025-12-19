Xafladda Qalinjabinta dufcaddii 1aad ee Mac’hadka barashada culuumta Baananka Maaliyadeed Somaliland + SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress) – Bangiga dhexe ee JSL oo hirgaliyey Mac-hadka barashada culuumta baananka iyo maaliyadda Somaliland, ayaa maanta waxa ka qalinjabiyey dufcaddii ugu horreysay oo gaadhaysa 62 arday
Kuwaas oo iskugu jira hablo iyo wiilal.
Waxa xafladda loo qabtay qallin-jabinta ardaydaas kaso qaybgalay Guddoomiyaha Baanka, ku xigeenkiisa iyo agaasimaya guud, madaxda baananka, masuuliyiin hay’adaha kala duwan ee dowladda, aqoonyahano, culimo iyo khuburada ku xeel-dheer arrimaha dhaqaalaha.
Guddoomiyaha Baanka Dhexe ee JSL ayaa sheegay in mac-hadkani kaalin weyn ugu fadhiyo qaranka, uuna noqon doona mid soo saara jiilal cusub oo wax badal ka badala Somaliland.
Guddoomiye ku-xigeenka Baanka Dhexe ayaa isna sheegay ardayda mac-hadkan ka aflaxdaa ay noqon doonaan kuwo ka shaqeeya calaamka, sidoo kale mac-hadkan uu xidhiidho toos ah la leeyahay hay’ado maaliyadeed oo adduunka ah.
Mac-hadkan uu hirgaliyey Baanka Dhexe ee lagu baranayo culuumta Baananka iyo Maaliyadda ayaa ah mid si weyn loogu baahnaa, waxaana sanad walba uu soo saari doonaa jiilal aqoon iyo xirfad ku hubeysan.
Baanka Dhexe ayaa isbadel weyn sameeyey mudadii ay caynaanka u hayeen madaxda uu u cuktey Madaxwaynaha JSL, waxaana dib usoo laabtay haykalkii iyo masuuliyaddii Baan dowladeed lahaa.