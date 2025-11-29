Xaflada Xil Wareejinta Guddoomiyaha Cusub Ee gobolka Gabiley iyo gobolka Hawd Oo ka qabsoontay Gabiley + SAWIRRO

Wararka Maanta
Gabiley,(HargeisaPress)– Munaasibadda Xil-wareejinta Badhasaabkii Hore Gobolka Gabiley Mudane Maxamed Cabdilaahi Jaamac Bookh Iyo Badhasaabka Cusub ee Gobolka Gabiley Mudane Maxamuud Xasan Saleebaan Doob, ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gabiley.

Wasiiro ka Socda Xukumadda, Shir-gudoonka Golaha Wakiiladda, Maayarka Gabiley, Xoghayaha Fulinta Iyo Xildhibaanadda Golaha Deegaanka, Cuqaal, Waxgarad, Haween Iyo Dhalinyaro ayaa kasoo qaybgalay munaasibadan ay xilka kula kala wareegayaan labada Badhasaab.

