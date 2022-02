Whoopi Goldberg: Shaqadii ayaa Lagaga Joojiyay Hadallo La Xidhiidha Xasuuqii Yuhuudda

Whoopi Goldberg ayaa laga joojiyay bandhiggii ay ka soo jeedin jirtay TV-ga ABC ee Maraykana ka dib markii ay sheegtay in xasuuqii Yuhyydda ee Holocaust ay ku lug lahaayeen “laba kooxood oo caddaan ah”.

ABC News waxa ay sheegtay in Goldberg ay hawada ka maqnaan doonto muddo laba toddobaad ah ka dib “faallooyinkeedii la dhigsaday iyo khalad ay gashay”.

Jilaagan isla markaana ku caan baxday TV-ga ayaa ka sheegay TV-ga ABC Barnaamijka The View in “xasuuqii Nazi-ga ee Yuhuudda muu ahayn mid ku saabsanaa Jinsiyad” .

“Way ka cudur daaratay, waxaanay isku dayday in ay sharaxdo hadaladeedii bandhigii The Veiw ee Habeenimo, laakiin waxay keentay dambi dheeraad ah”, ayaa lagu yidhi qoraalka ka hadlaya ganaaxeeda.

Qoraal loo qoray shaqaalaha habeenimadii Saalasadii, oo ka socday madaxweynaha ABC News Kim Godwin wuxuu ku qoray: “Isla markiiba, waxaan joojinay Whoopi Goldberg muddo laba toddobaad ah faallooyinkeeda khaldan iyo dhaawaca ka yimi.

“In kasta oo Whoopi ay raaligelin ka bixisay, waxaan ka codsaday inay wakhti siiso si ay uga fikirto oo ay wax uga ogaato saameynta faallooyinkeeda.

“Dhammaan ururka ABC News waxay u taagan yihiin wadajirka asxaabta Yuhuudda, asxaabta, qoyska iyo bulshada.”

“Go’aamadani weligood ma fududa, laakiin lagama maarmaan ayey noqdeen,” ayaa lagu yidhi qoraalka, oo uu sheegay Hollywood Reporter.

“Usbuucii la soo dhaafay waxaan xusay in dhaqanka ABC News uu yahay mid lagu dhaqaajiyo, naxariis badan, loo dhan yahay, ixtiraam leh, iyo hufnaan. Faallooyinka Whoopi ma waafaqsana qiyamkaas.”

‘Erayada waa muhiim’.

Horaantii Salaasadii, Goldberg waxay bixisay raaligelintii saddexaad ee dadwaynaha. “Shalay bandhigga waan gafay,” ayay tidhi iyada oo la furayo bandhigga hadalka.

“(Holocaust) runtii wuxuu ku saabsanaa jinsiyadda, sababta oo ah Hitler iyo Nazis waxay u tixgeliyeen Yuhuudda inay yihiin jinsiyad hoose.

“Hadda, erayadu waa macno, kaygana kama reebayo, waan ka qoomameynayaa faallooyinkayga, waanan saxayaa, sidoo kale waxaan la taaganahay dadka Yuhuudda ah.”



Goldberg oo 66-jir ah kuna guuleysatay abaal marinta Oscar, waxay ku jirtay bandhiga The View tan iyo 2007,waana markii ugu horreysay ee ay ka hadasho faallooyinka muranka dhaliyay bandhigga Isniintii iyada oo ka hadlaysay guddiga iskuullada Tennessee oo mamnuucaya sheeko garaaf ah oo ku saabsan Holocaust iyada oo loo eegayo in ay muujinayso qaawan. aflagaado iyo isdilid.

Markii uu buuqa socday, ayay saacado ka dib bixisay raalli-gelin.

Laakiin barnaamijka CBS ee The Late Show ee Stephen Colbert habeenimadii Isniintii, iyada oo isku dayaysa inay caddeyso faallooyinkeeda, waxay sheegtay in Nazis-ku ay been sheegeen oo ay dhab ahaantii lahaayeen arrimo ku saabsan qowmiyad aan jinsiyad ahayn, taas oo sababtay dembi dheeraad ah.

Ma aha markii ugu horeysay ee Goldberg uu muran keeno.

Waxay sheegtay 2009-kii in agaasimaha filimka Roman Polanksi – oo qirtay dambiga “galmo sharci darro ah oo uu la sameeyay ilmo aan qaan-gaadhin” 1977 – aanu ahayn dambi “kufsi-kufsi” ah.

Waxay sidoo kale difaacday Bill Cosby markii uu la kulmay eedeymo faraxumeyn ah, ka hor inta aanu ka laaban.