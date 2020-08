WHO oo Ka Hadashay Rajada Laga Qabo Helidda Talaalka Covid-19

Geneva (Hargeisa Press)- Madaxa hay’adda caafimaadka ee WHO ayaa sheegay in inkastoo ay jirto rajo ku saabsan in talaal loo helo fayriska Corona hadana laga yaabo in aanba la helin.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay waxaa ku sheegay in “ayna jirin wax damaanad qaadaya wakhti xadirka helidda talaal islamarkana xitaa laga yaabo in aan la helin”.

Mr Tedros ayaa ku booriyay guud ahaan dadka ku nool caalamka in ay u hogaansamaan kala fogaanshiyaha, dhaqashada gacmaha iyo xidhashada Maaskarada.

Guud ahaan caalamka, in ka badan 18 milyan oo qof ayuu ilaa iyo hada ku dhacay fayriska Covid-19.

Tirada dadka u dhintay fayriska ayaa ilaa iyo imika gaadhaysa 689,000, sida ay sheegtay jaamacadda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Johns Hopkins.

Agaasimaha guud ee hay’adda WHO oo ka hadlayay xarunta hay’adda ee Geneva, ayaa sheegay in shaqooyiinka talaalka ay meel wanaagsan marayaan.

“Tiro ah tijaabadda talaalka ayaa waxay marayaan wajigii saddexaad, waxaana rajaynayaa in ay jiri doonaan tiro talaalo ah oo gacan ka gaysan doona ka hortagidda fayriska, ayuu yudhi Mr Tedros.

Sii wada naas nuujinta caruurta

Mr Tedros ayaa sheegay in hooyooyiinka looga shakiyo cudurka amaba lagaa helay ay tahay in lagu dhiirigaliyo in ay sii wadaan naas nuujinta caruurtooda.

Waxaa uu intaa ku daray in faa’ida naas nuujinta, “ay aad uga miisaan badan tahay halista fayriska”.