Weftiga MBC Oo Kulan La Yeeshay Madax-Shaqameedka Gobolka Sanaag

Ceerigaabo (HP ): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo weftigii uu hoggaaminayey ee safarka shaqo ku joogay magaalada Ceerigaabo, ayaa caawa kulamo la qaatay salaadiinta, cuqaasha iyo waxgaradka Gobolka Sanaag.

Kulankan oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee weftigu deggen yahay, ayey weftiga madaxweynuhu ku xogwaraysteen waxgaradka gobolka, kuwaas oo si qoto dheer uga warramay horumarka gobolka iyo meelaha sida gaarka ah ugu baahan in xukuumaddu wax ka qabato.



Waxgaradka gobolka, ayaa sidoo kale xukuumadda ku bogaadiyey waxqabadka ballaadhan ee ay gobolka ka hirgelisay iyo sida ay muhiimadda gaarka ah u siisay inuu gobolku helo mashaariic horumarineed oo muhiim ah, waxana hadallada u kala dambeeyey Cuqaal, boqorro iyo waxgarad ay kamid yihiin boqor Maxamuud Cismaan Nuur, Chief Caaqil Ibraahim Cabdi Saalax, Caaqil Maxamed Cali Xasan, Ugaas Axmed Jaamac, Suldaan Siciid Maxamed Cali, Oday Shariif Cali, Guurti Maxamed Jaamac Daadey, Caaqil Xasan, Faarax Godane, Oday Siciid Maxamuud Ismaaciil, Chief caaqil Carab Maxamuud Ismaaciil, chief caaqil Axmed Yuusuf Maxamuud, Boqor Maxamed Boqor Axmed, Oday Maxamed Cabdimaalik. Maxamed Axmed Cabdalle, guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag iyo duqa degmada Ceerigaabo, Mudane Ismaaciil Xaaji Nuur, ayaa iyaguna madaxweynaha iyo weftigiisa ku bogaadiyey sida xilkasnimada leh ee ay u dhegaysteen aragtida waxgaradka gobolka Sanaag, waxana ay sheegeen in ammaanka gobolku halkii ugu fiicnayd marayo.

Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo kulanka ka hadlay, ayaa waayeelka iyo waxgaradka gobolka Sanaag ku bogaadiyey midnimada iyo isku duubnida dhexdooda ka muuqata, waxana uu kula dardaarmay inay xukuumadda kala shaqeeyaan amniga iyo horumarka ay xukuumaddu ku hawllan tahay.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa ugu horrayn bulsho weynta reer Sanaag ugaga mahadnaqay sida sharafta iyo karaamada leh ee ay usoo dhaweeyeen isaga iyo weftiga culus ee uu hoggaaminayo, waxana uu hoosta ka xariiqay inuu gobolka u yimi sidii loo dhammayn lahaa hawlo qaran oo muhiimad weyn leh.



Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ujeeddada safarka isaga iyo weftigiisa ku tilmaamay mid ujeeddadeedu tahay in la turxaan saaro wixii tabasho ah ee ay tabanayaan bulsho weynta ku dhaqan gobolka Sanaag, waxana uu yidhi “Weftigani wuxuu u yimi in Somaliland wixii isugu hadhsan ee tabasho ah in si dhab ah looga wada hadlo, qaranka oo dhan iyo beelaha halkan degona turxaantooda la saaro.”

Ugu dambayntii, madaxweynuhu waxa shacabka reer Sanaag uga xogwarramay xaaladda guud ee dalka, isaga oo sheegay inay Somaliland ka jirto nabad iyo horumar buuxa, reer Sanaagna looga baahan yahay inay xoojiyaan midnimadooda, danta gobolkooda iyo midda qarankana qaybtooda ka qaataan.