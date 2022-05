Wefdi Ka Socda Somaliland oo Kulan La Yeeshay Masuuliyiin Ka Tirsan Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha UK

London (Hargeisa Press) – Wefdi balaadhan oo ka socda dowladda Somaliland oo maalmihii u danbeeyay ku sugnaa dalka Ingiriiska, ayaa kulan la yeeshay masuuliyiin sar sare oo ka tirsan dowladda UK.

Wefdigan ka socda dowladda Somaliland oo uu hoggaaminayo Wasiirka arrimaha dibedda Dr. Ciise Keyd Maxamuud, ayaa waxaa ku wehelinayay La-taliyaha Hay’addaha ee Madaxweynaha Somaliland Jaamac Muuse Jaamac, Wasiir xigeenka wasaarada Ganacsiga iyo Guddoomiyaha hay’adda Tayadda.

Sidoo kale, wefdigan ka socda dowladda Somaliland, ayaa waxaa ay kulan balaadhan ay la yeesheen xafiiska ra’iisal wasaaraha dowladda UK Boris Johnson.

Kulankan, ayaa waxaa ay labada dhinac ay kaga wadahadleen danaha labada dowladood ee Somaliland iyo UK, sida uu bartiisa Twitter ku baahiyay Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Dr. Ciise Keyd.

Another day of constructive meetings in the UK. Today @JamaMusse and I met with Senior Officials from the Prime Ministers office. I would like thank Sir. @GavinWilliamson and @TomTugendhat the Chairman of the Foreign Affairs Committee of the @HouseofCommons for all their support. pic.twitter.com/U2SiGxtSJa

— Dr Essa Kayd (@DrEssaKayd) May 20, 2022