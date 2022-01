“Waxaan soo jeedinayaa in la tayeeyo baadheyaasha saldhigyadda booliska”….

Laascaanood (HP): Badhasaabka gobolka Sool C/kariin Aadan Xaaji Diiriye, ayaa sheegay in ay loo baahan yahay in la tayeeyo aqoonta iyo khibradda danbi-baadheyaasha saldhigyadda booliska somaliland oo dhan.

Maadaama oo ay saldhigyadda boolisku yihiin halka ay ka soo bilaabmaan dacwaduhu, isla markaana hadii halkaasi la toosiyo in wax badani ay ka toosayaan cadaaladda somaliland.

C/kariin Aadan Xaaji Diiriye, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu maanta ka jeediyay marin u helida gobolada Bariga oo waxa kaloo uu sheegay in loo baahan yahay in iyagna aqoontoodda la kobciyo baadheyaasha haayadda CID.

DAAWO: Khudbada Badhasaabka Gobolka Sool ee Shirka marin u helida Gobolada Bariga:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.