“Waxaan doorasho madaxtooyo ahayn dalka ka dhici mayso…”

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa mar kale si adag ugu celiyay in aanay asxaabta mucaaradku marnaba aqbalaynin wax aan doorasho ahayni in ay dalka ka qabsoonto.

Waxaanu sheegay in xisbiyadda mucaaradku ay go’aansadeen in aanay mar kale wax kulan ah oo la xidhiidha xalinta muranka la yeelan doonin madaxweyne Muuse Biixi.

Eng. Faysal Cali Waraabe, oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa taageerayaasha xisbiyadda mucaaradka ah ka raali geliyay kulankii ay dhawaan madaxweyne Biixi la yeesheen ee la isku af-garan waayay.

Geesta kale guddoomiyaha UCID ayaa si gaar ah u weeraray wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, oo uu ku eedeeyay inuu isagoo wasiirkii amniga ah hadana khal-khal abuurayo.

DAAWO: Shirka Jaraa’id Ee Guddoomiyaha UCID:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.