Wasiirro Kormeeray Dhismaha Jidka Isku Xidhaya Widh-widh iyo Laascaanood

Widh-widh (HP): Wasiirrada wasaarradaja hawlaha guud iyo jidadka ee Somaliland ayaa maanta soo kormeeray dhismaha Wadadda isku xidhaysa magaalooyinka Widh-widh iyo Laascaanood.



Degmadda Widhwidh oo ka tirsan gobolka Buuhoodle, ayaa dhismaha jidkan laga hirgelinayo waxaa bilaabay bulshadda deegaanka Widhwidh oo is kaashanaya.



Jidkaasi oo uu dhismihiisu socda ayay soo kormeereen labadda wasiir oo ay wehelinayeen maamulka gobolka Buuhoodle iyo ka degmadaasi.



C/laahi Abokor Cismaan, wasiirka horumarinta jidadka iyo wasiirka hawlaha guud dhulka iyo guriyaynta oo safar shaqo ku maraya gobolka Buuhoodle, ayaa shacabka deegaanka uga mahad naqay siday diyaarka ugu yihiin, una soo dhaweeyeen horumarka ka socda Deegaanadan.



Dhismaha Wadada isku xidhi doonta Laascaanood iyo Widhwidh oo dhawaan la bilaabay ayaa hadda meel fiican maraysa.



Cuqaasha, Salaadiinta, Aqoonyahan iyo Mudanta gobolka Buuhoodle ayaa ka codsaday wasiirka Gaadiidka iyo Jidadadka inay ka caawiyaan dhismaha jidkaasi oo ay taageero dawladeed ka gaystaan.

Si ay u dhsianto Wadadan isku xidhi doonta Widhwidh iyo Laascaanood.



Geesta kale, wasiirka Hawlaha Guud, Dhulka iyo Guryeynta Eng. C/rashiid Xaaji Ducaale Qambi, ayaa bogaadiyey wasiirka Gaadiidka iyo Jidadka taageerada uu ka gaysan doono dhismaha Wadadan.

Wuxuuna u soo jeediyey Cuqaasha iyo Saladiinta Buuhoodle inay qeybtooda ka gaystaan sidii ay u dhismi lahayd Wadadani.

Isagoona hoosta ka xariiqay in dawladu aanay keligeed dhisi karin wadadan, isla markaana loo baahan yahay in ay ka qayb qaataan bulshadda deegaankaasi.

Dhinaca kale, wasiirka wasiirka Gaadiidka iyo Jidadka C/laahi Abokor Cismaan, ayaa isna dhinaciisa u mahad celiyay dadweynaha deegaankaasi iyo masuuliyiintooda.

Waxaanu balan qaaday in wixii karaankiisa ah aanu waxba kala hadhi doonin dhismaha wadada isku xidhi doonta Widhwidh iyo Laascaanood.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.