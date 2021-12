Wasiirro Go’aamo Ka Soo Saaray Macdan Qodista Degaanka Fiqi-Ayuub

Fiqi-Ayuub (HP): Wasiirrada wasaarradaha xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland iyo wasiirka wasaaradda macdanta ayaa shaaciyay in go’aamo laga gaadhay hawlaha macdan qodista degaanka Fiqi-Ayuub ee gobolka Togdheer.

Weftigaasi wasiirrada ah oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland C/laahi Faarax Cabdi, waxaa wehelinayay wasiirka wasaaradda xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi.

Wasiirka wasaaradda cadaaladda Saleebaan Warsame Guuleed, badhasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Nafaqo, iyo taliyaha qaybta booliska Togdheer.

Hawlahaasi macdan qodista degaanka Fiqi-Ayuub ayay mudooyinkan danbe waxaa ka taagnaa muran u dhexeeyay bulshadda deegaankaasi iyo shirkado doonaya in ay macdanta ka qotaan.

Go’aamadda laga soo saaray macdan qodista Fiqi-Ayuub waxaa ka mid ah in wixii ka danbeeya 25-ka bishani wakhti ka danbeeya aan la ogolaan doonin in wax dhagaxaan ah laga qodo buuraha.

Waxaana go’aamadaasi warbaahinta u akhriyay wasiirka wasaaradda macdanta Somaliland C/laahi Faarax Cabdi, waxaanu bulshadda degaankaasi kula dar-daarmay in ay u hogaansamaan go’aamadaasi.



Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, wasiirka wasaaradda xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka ayaa ku adkeeyay bulshadda degaanka Fiqi-Ayuub in cidii ku xad-gudubta go’aamadda laga soo saaray hawlaha macdan qodista in talaabo sharci ah laga qaadi doono.

