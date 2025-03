Wasiirka Wasaarada Duulista iyo Hawada JSL oo kulan afur ah u sameeyay Shaqaalaha Wasaaradaasi + SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress)โ€“ Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Horumarinta Madaaradda oo ay Wehelinayaan Wasiir-ku-xigeenka iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda ayaa kulan la qaatay Shaqaale-waynaha Wasaaradda Duulista Hawada iyo Horumarinta Madaaradda, kulankaasi oo shaqaalaha lagula wadaagay Himilooyinka iyo Qorshayaasha Wasaaradda ee 5ta sanno ee soo socda 2025-2029.

Wasiirka Wasaaradda ayaa iftiimiyay muddadii koobnayd ee ay joogeen Hoggaanka Wasaaradda iyada oo la fulinayo Aragtida iyo Himilada Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi inay u suurto-galeen qoddobada hoos ku sheegan oo la xidhiidha tayaynta shaqada iyo shaqaalaha;

1. In dib u dhis, qurxin iyo qalabayn lagu sameeyo Xarunta Wasaaradda iyo qaybo ka mid ah Madaarka Hargeysa.

2. โ In la dhammaystiro Strategy-yada Wasaaradda ee 2025-2029.

3. Hagaajinta Nidaamka bixinta Xuquuqaha Shaqaalaha Wasaaradda oo la joogteeyay in shaqaaluhu qaataan Mushaharkooda/gunnadooda bill walba.

4. In la hagaajiyay xuquuqaha Shaqaalaha ka baxsan Hargeysa ee ka hawl-gala Gobollada Awdal, Gabiley, Saaxil, Togdheer iyo Sanaag.

Ugu dambayntii Wasiirka, Wasiir-ku-xigeenka iyo Agaasimaha Guud waxa ay u ballanqaadeen shaqaale-waynaha Wasaaradda in la sii wadi doono wanaajinta duruufaha ay ku shaqeeyaan shaqaaluhu hadba intii suurto-gal ah, iyagana laga filayo inay fuliyaan Himilooyinka iyo Qorshayaasha Wasaaradda iyo hawl-qabadyada Xilliyaysan.