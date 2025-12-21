Wasiirka Maaliyadda Oo Hargeisa ku soo dhaweeyey wefti uu hogaaminayeyey Xoghayaha guud ee rugta Ganacasiga dawlada Itoobiya.

Hargeysa,(HargeisaPress) –Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Jamhuuriyadda Somaliland 𝐌𝐝. 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚𝐚𝐡𝐢 𝐗𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐀𝐚𝐝𝐞𝐧, ayaa maanta Garoonka Diyaaradaha Cigaal International Airport ee Hargeysa ku soo dhaweeyey wafti balaadhan oo ka socda 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐈𝐭𝐨𝐨𝐛𝐢𝐲𝐚, kaas oo uu hoggaaminayo Xoghaya Guud ee Rugta Ganacsiga Dawladda Itoobiya 𝐃𝐫. 𝐊𝐞𝐧𝐞𝐧𝐢𝐬𝐚 𝐋𝐞𝐦𝐢 𝐃𝐞𝐛𝐞𝐥𝐚. Waftigan oo ka kooban 16 xubnood ayaa isugu jira Guddoomiyeyaasha Rugaha Ganacsiga, ganacsato iyo masuuliyiin kale oo ka kala socda kililada kala duwan ee Ethiopia.
Soo dhaweynta waxa Wasiirka Maaliyadda ku weheliyey Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda 𝐌𝐝. 𝐌𝐚𝐱𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐗𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐞𝐛𝐚𝐚𝐧, Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland 𝐌𝐝. 𝐉𝐚𝐦𝐚𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐲𝐝𝐢𝐢𝐝; Safiirka Ethiopia u fadhiya Somaliland, Ambassador 𝐓𝐞𝐬𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐡𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐇𝐚𝐦𝐢𝐭𝐨; masuuliyiin ka socday Shirkadda DP World iyo saraakiil ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda Somaliland.
Dhanka kale, wafti kale oo qayb ka ah wafdigan oo ay hoggaaminayaan Wasiir-Xigeenka Xafiiska Ganacsiga iyo Gaadiidka iyo Wasiir-Xigeenka Xafiiska Maalgashiga iyo Qurbe-joogta Dawlad-Deegaanka Soomaalida Ethiopia kuwaas oo dhanka dhulka ka soo safray ayaa Wasiiru-Dawlaha Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha JSL 𝐌𝐝. 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐚𝐜𝐢𝐢𝐥 𝐌𝐚𝐰𝐥𝐢𝐢𝐝 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚𝐚𝐡𝐢, ku soo dhaweeyey Magaalo Ganacsigeedka Tog-Wajaale.
Intii ay xubnaha waftigu ku sugnaayeen Qolka VIP-da ee Madaarka, Wasiirka Maaliyadda, 𝐌𝐝. 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚𝐚𝐡𝐢 𝐗𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐀𝐚𝐝𝐞𝐧, ayaa jeediyey kalmad soo dhaweyn ah oo uu ku muujiyey muhiimadda ay Somaliland u leedahay xoojinta iskaashiga ganacsi iyo maalgashi ee ay la leedahay Ethiopia.
Sidoo kale, waftiga waxa u hadlay Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Dawlad-Deegaanka Soomaalida Ethiopia Md. Axmed Wali Xasan, oo bogaadiyey soo dhaweynta iyo fursadaha wada-shaqayneed ee labada dhinac.
Mudada ay waftigu ku sugan yihiin Somaliland, waxa ay booqan doonaan Marsada Caalamiga ah ee Berbera, Aagga Cashuuraha Ka Caagan ee Berbera (𝐁𝐞𝐫𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐙𝐨𝐧𝐞) iyo goobo kale oo istaraatiiji ah, iyaga oo diiradda saaraya xoojinta xidhiidhka ganacsi, maalgashi, iyo isu-socodka ganacsiga gobolka.