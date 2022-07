Wasiirka Gaashaandhigga Somaliland Muxuu Ka Yidhi Inuu La Shiray Israa’iil?

Hargeysa (Hargeisa Press) – Wasiirka gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye, ayaa ka hadlay arrin maalmihii la soo dhaafay la hadal hayay oo la xidhiidha warar lagu faafiyay warbaahinta Israa’iil oo sheegayay in ay socdaan dadaallo lagu samaynayo xidhiidh u dhaxeeya Somaliland iyo Israa’iil.

Wargeyska Times Of Israel, ayaa qoray in telefishinka Channel 12 uu tebiyay in Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, uu Mareyknaka u sheegay in uu sameeyay isku dayo uu xidhiidh kula samaynayo Israa’iil balse aanu wax jawaab ah helin.

Waxaa uu wargeysku intaas ku daray in Saraafadda Israa’iil ee dalka Faransiiska ay qabatay shir ay ku martigelisay wariyeyaal ka kala socda Faransiiska iyo iyo waddamo Afrikaan ah, diblomaasiyiin, ganacsato iyo fannaaniin si looga wada hadlo mustaqbalka xidhiidh iyo ganacsi dhex mara Israa’iil iyo waddamada Afrika.

Wargeyska, ayaa sheegay in Somaliland ay qayb ka ahayd shirkaas, uuna matalayay wasiirka Gaashaandhigga, Cabdiqani Maxamuud Caateeye.

Wasiirka gaashaandhiga Somaliland BBC-du waxka weydiisay arrintaasi, ayaa beeniyay in gebi ahanaba ay arrintaasi jirto, “Anigu waxaan ka jawaabayaa qaybta ay ku qoreen in wasiirka gaashaandhigga uu matalayay Somaliland.

“Anigu ka wasiir ahaan, Cabdiqani Maxamed Caateeye ahaan, ma jirto meel ay Israa’iil shir ku qabsanaysay oo aan Somaliland ku matalayay, sal iyo raad toonana ma laha.

“Xilligaas ay sheegayaan ee ah bishii shanaad ee 2020-ka waxaan ku sugnaa Somaliland, khaasatan caasimadda, oo aan ku qaabinaynay xuska 18-ka May, oo aan guddoomiye ku xigeen ka ahaa. Marka warkaasi waa war been abuur ah.”

Sidoo kale, Wasiirka, ayaa waxaa uu sheegay inuu yahay war aan jirin oo la buunbuuniyay.

“Wuxuu ahaa war been abuur ah oo aniga la iga sameeyay, oo kuwa Israa’iiliyiinta ahna ay sameeyeen, kuwo innaga naga mid ahna ay buunbuuninayaan,” ayuu yidhi Wasiirka.

Wasiirka gaashaandhiga Somaliland, Cabdiqani Caateeye, ayaa dhanka kale ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo in uu jiro xidhiidh dhex maray madaxtooyada Somaliland iyo Israa’iil, marka laga soo tago beeninta shirka la sheegay inuu isagu ka qayb galay.

Hadalkiisa ayuu wasiirku ku soo koobay: “Anigu xitaa waligay ma arkin qof Yuhuud ah oo meel socda.”