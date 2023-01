Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland oo Hal Arrin Uga Digay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada

Hargeysa (Hargeisa Press) – Wasiirka wasaaradda Gaashaandhiga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye, ayaa waxaa uu ka hadlay dibad-baxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarrunta gobolka Sool.

Wasiir Caateeye, ayaa sheegay inay cambaaraynayaan shaqaaqadii magaalada Laascaanood, isagoona ka tacsiyadeeyey ehelada dadkii ku geeriyooday shaqaaqada.

Sidoo kale, Wasiirka oo qoraal uu arrintan kaga hadlayo ku baahiyay bartiiisa Twitter-ka, ayaa waxaa uu sheegay in ciidamada amaanka Somaliland ay ku hawlan yihiin soo afjarida shaqaaqada magaalada Laascaanood.

Wasiirka wasaaradda Gaashaandhiga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye, ayaa dhinaca kale digniin u jeediyay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed, isagoona uga digay in aanu arrinta Laascaanood siyaasadayn.

Guddoomiyaha golaha Wakiillada Somaliland Cabdirisaaqi Khaliif Axmed oo maanta ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood, ayaa Xukuumadda u jeediyay eedaymo la xidhiidha arrinta magaalada Laascaanood, isagoona dhabarka u saaray kacdoonkii ka dhacay magaalada.

Cabdirisaaq Khaliif oo ka mid ah masuuliyiinta xilalka ugu sareeya Somaliland haya, ayaa u muuqday inuu la safan yahay cadowga Somaliland, iyadoona hadaladiisa laga dhadhansanayay mid uu ku doonayo inay kacdoonka magaalada Laascaanood sii socdaan, uuna iskaga horkeeni lahaa dowladda Somaliland iyo shacabka gobolka Sool.

We condemn all violence and offer our condolences to the people affected by the assassination of the prominent Somaliland civil servants in Lascanod. Outside forces are responsible, & our security forces are working to end this crime. Mr. Speaker don't politicize this tragedy. pic.twitter.com/rh4ZXR7Gcw

— Abdiqani Mahamoud Ateye (@AbdiqaniMin) January 2, 2023