Wasiirka Diinta iyo Aw Qaafta JSL Oo Fariin U Diray Culimadda

Hargeysa (HP): Wasiirka wasaaradda diinta iyo aw Qaafta Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa culimadda dalka u jeediyey inay khudbada Jimcaha kaga hadlaan nimcada iyo Xoriyadda Diinta ee ILLAAHAY SWT ina siiyey.

Maxamed Xaaji Aadan, ayaa si gaar ah fariintiisa ugu diray Khadiibyadda masaajidadda in ay khudbadaha saalada Jimcaha todobaadkan ku soo qaadaan hal mawduuc oo la xidhiidha in ALLE SWT ina siiyay inoona siyaadiyo kuna ducaysano in Amniga.

Wasiirka oo maanta warbaahinta la hadlay, ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in shacbiga lagu baraarujiyo nimcada iyo Xoriyadda Diinta ee Ilaahay Ina siiyey in ALLE inoo Siyaadiyo kuna Ducaysano in Amniga ilaahay inoo waariyo.

Waxaanu yidhi “Waxa aan Cod-sanaya dhamaan Jamhuuriyadda Somaliland iyo intii kale ee aynu gaadhsiin karo in Khudbadaha Jimcaha soo-socda ahaato mid aynu Ilaahay ugu Shukri naqayno nimcada iyo Xoriyadda Diinta ee Ilaahay Ina siiyey in ALLE inoo Siyaadiyo kuna Ducaysano in Amniga ilaahay inoo waariyo”.

Wasiirka oo khudbad ka jeedinayey munaasibad lagu qabtay xarunta Wasaaradda ee Magaalada Hargeysa.

Farriintan wasiirka ayaa daarnayd in aad loogu shugri naqo oo alle lagu mahadiyo amniga, nimcooyinka kale ee uu inna siiyey, isla markaana aad loo badiyo ducada alle lagu waydiisanayo inuu inoo siyaadiyo.