Wasiirka Deegaanka Somaliland Oo Kulan La Yeelatay Haayadda UNHABITAT

Hargaysa (HP): Wasiirka wasaaradda deegaanka Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, ayaa maanta xafiiskeedda kulan la qaaadatay masuuliyiin ka socday haayadda UNHABITAT.





Kulankaasi waxaa wasiirka ku wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradaasi Cabdikariin Aadan Cadde, iyo agaasimaha Waaxda Fayo-dhawrka deegaanka magaalooyinka ee wasaaradaasi Maxamed Yaasiin C/raxmaan.

Waxaana kulankaasi lagaga wadahadley in wasaaradda deegaanka Somaliland iyo haayadda UNHABTAT ay ka wada-shaqeeyaan dhinacyada siyaasadaha iyo xeerarka la xidhiidha maareynta qashinka.

Xirfad dhisida masuuliyiinta ku shaqada leh arrimahaasi iyo qodobo kale oo si guud u taabanaya Fayo-dhowrka degaanka magaalooyinka dalka.



Waxaana gebagabadii kulankaasi la isla gartay in la yeesho xidhiidh joogto ah oo la unko wada-shaqeyn u dhaxaysa labada dhinac, si la iskaga kaashado arrimaha la xidhiidha ilaalinta deegaanka.

Sidaasina waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo kooban oo lagu baahiyay bogga Facebook, ee ay wasaaradda deegaanku leedahay Internet-ka.

Geesta kale markii uu kulankaasi dhamaaday ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo masuuliyiinta ka socday haayadda UNHABITAT waxay soo kormeereen xarunta kobcinta dhirta oo ku taalla meel u dhaw xarunta wasaaradda.



Waxaanay xubnaha ka socday UNHABITAT soo indho indheeyeen tiradda iyo noocyadda dhirta xaruntaasi lagu beeray, iyo qaabka loo xanaaneeyo, kuwaasoo loogu tallo galay in lagu beerro magaalooyinka dalka.

Waxaana dhirtaasi la kobcinayo gacanta ku haysa wasaaradda deegaanka Somaliland taasoo dhawr jeer oo hore loo qaybiyay masuuliyiinta magaallooyinka iyo degmooyinka dalka, si ay u beeraan dhirtaasi.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.