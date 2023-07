Wasiirka Dastuurka JSL Oo Kulan La Qaatay Agaasimeyaasha Wasaarraddaha

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Wasiirka Wasaaradda Xidhiidhka Goleyaasha iyo Arrimaha Dastuurka Somaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, ayaa maanta kulan is xog waraysi ah la qaatay Agaasimayaasha guud ee Wasaarraddaha iyo Hay’addaha Dawlada.



Kulankaasi oo ay u jeedadiisu ahayd kala war qaadasho la xidhiidha hawlaha ay qaranka u hayaan gaara ahaana arrimaha dar-dar gelinta fidinta barashada dastuurka iyo waddaniyadda.

Wasiirka ayaa agaasimeyaasha guud dhamaantooda uga mahad naqay sidii wanaagsanayd ee ay uga wada qayb qaateen Barnaamijkii Barashada Dastuurka iyo Waddaniyadda ee Shaqaale-waynaha qaranka.



Waxaanu wasiirku sheegay in 10-ka bishan munaasibad weyn loo qaban doono Shaqaale-weynaha Qaranka ee qaatay Tababarka Dastuurka Iyo Waddaniyadda.

Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa soo Jeediyey in Kulamada is xog waraysiga ah ee noocan oo kale ah la badiyo taas oo ay ka dhalanayso ayuu yidhi Horumar iyo in aynu si fudud u gaadhno himilooyinkeena.



Dhanka kale kulanka oo ka dhacay hoolka Shirarka hay’adda shaqaalaha Dawlada waxa goob joog ka ahayd agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xidhiidhka Goleyaasha iyo Arrimaha Dastuurka Somaliland Marwo Deeqa Cabdi Yuusuf.



Waxa kaloo xusid mudan in gudoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha Dawlada Somaliland Mr Khaalid Jaamac Qodax, oo isna door culus oo muuqda ku lahaa tababarka Dastuurka iyo Waddaniyada ee shaqaale-weynaha qaranka inuu kulanka maanta goob joog ka ahaa.



Khaalid Qodax, waxa uu mudadii uu Xilka hayey tacab badan geliyey kor uqaadista awooda iyo kartida shaqaale-weynaha qaranka taas oo keentay in Shaqaale-weynaha Qaranku noqdaaรฑ kuwo fir-fircoon oo door muuqda ku leh Dhismaha Qaranka Iyo Horumarkiisaba.



DAAWO: Kulanka Wasiirka Dastuurka iyo Agaasimeyaasha Guud Ee Wasaarradaha

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.