Wasiirka Caddaaladda oo bulshada Gabiley ku ammaanay ilbaxnimo, waayeelnimo iyo soo dhaweyn sharaf leh.

Gabiley (HargeisaPress) –Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caddaaladda Somaliland, Mudane Yoonis Axmed Yoonis, ayaa si weyn ugu mahadceliyay bulshada reer Gabiley, isaga oo ku bogaadiyay sida wanaagsan ee ay u muujiyeen ilbaxnimo, waayeelnimo iyo qiimeyn siyaasadeed oo masuuliyad leh.
Hadalkan ayaa muujinaya in bulshada Gabiley loo aqoonsan yahay dad leh dhaqan suuban, dadnimo, iyo waayo-aragnimo siyaasadeed oo sare, taas oo markale laga dheehan karo sida sharaf leh ee ay u qaabileen madaxda qaranka.
Wasiirka ayaa hadalkiisa ku iftiimiyay in Gabiley tahay meel mar walba la isku halayn karo marka la joogo wada-hadalka, nabadgelyada iyo soo dhaweynta masuuliyiinta, taasoo sare u qaadaysa sumcadda gobolka iyo doorkiisa siyaasadeed ee qaranka.
Waxaanu yidhi.“Madaxweyne bulshada reer Gabiley waxay muujiyeen fariin waayeelnimo, ilbaxnimo, waana tii lagu yaqaaney bulshada Gabiley, waxaan uga mahadcelinaya sidii qiimaha lahayd ee ay inoo soo dhaweeyeen ee sharafta lahayd”