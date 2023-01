Wasiirka Biyaha Somaliland Oo Daah-furay Biyo Balaadhinta Ceerigaabo

By admin

Ceerigaabo (HP): Wasiirka wasaaradda Biyaha JSL Cali Xasan Maxamed (Cali-mareexaan), ayaa maanta magaaladda Ceerigaabo ka daah-furay mashaariica biyo balaadhinta magaaladaasi.

Mashruuca biyo balaadhinta Ceerigaabo oo ay hirgelisay wasaaradda Biyuhu ayaa la filayaa inuu wax badan u soo kordhiyo dhinaca biyaha ee bulshadda ku nool magaaladda Ceerigaabo.

Munaasibadii daah-furka mashruucaasi waxaa ka soo qayb galay agaasimeyaal guud, maamulka gobolka Sanaag, ka degmadda Ceerigaabo, cuqaal, madax dhaqameed, salaadiin, odayaal, waxgarad, iyo masuuliyiin kale.

Wasiir Cali-mareexaan, oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in mashruucaasi uu yahay mid ay fulisay xukuumadda Somaliland, isagoona xusay in siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi, ay tahay in bulshadda dalkoo dhan ay helaan biyo ku filan.

Geesta kale madax dhaqameedkii kala duwanaa ee halkaas ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay mashruucaasi, iyagoona xukuumadda iyo wasaaradda biyaha ba uga mahad celiyay mashruucaasi ay u fuliyeen.

DAAWO: Wasiirka Biyaha JSL Oo Daah-furay Mashruuca Biyo Balaadhinta Ceerigaabo:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.