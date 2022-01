Wasiirka Beeraha Oo Kormeeray Xarunta Cilmi-baadhista Beeraha Aburiin

Aburriin (HP): Wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland oo uu wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradaasi ayaa maanta soo kormeeray xarunta Cilmi-baadhista beeraha ee degaanka Aburriin ee gobolka Maroodijeex.

Waxaanay wasiirka iyo masuuliyiinta la socday soo kormeereen qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay mashruucaasi barashadda cilmi baadhista culuumta beeraha.

Hadal uu wasiirka beeruhu halkaasi ka jeediyay waxa uu ku sheegay in mashruucaasi markii uu madaxweynuhu aasaasayay ay u jeedadiisu ahayd inuu dalka wax badan ka taro.

Waxa kaloo uu wasiirku xusay in xaruntaasi ay u dhamaystiran yihiin dhamaanba agabkii looga baahnaa, sida Mishiinadda biyaha macaaneeya iyo qalabkii ay ardayda wax ka baranaysaa ku tababaran lahaayeen, iyo meelihii ay seexan lahaayeen ba.

Waxa kaloo uu wasiirku xusay in ay rejaynayaan in sanadkan cusub ee 2022-ka in qalabka xaruntaasi yaalla oo dhami ay shaqeeyaan, isla markaana ay lagama maar-maan tahay in la kiciyo machadkaasi si uu dalka u anfaco.

DAAWO: Khudbadii Wasiirka Beeraha ee Kormeerkaasi:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.