Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland oo sheegay in dalka Mareykanka ay ka socoto dood la xidhiidha Aqoonsiga Somaliland

Hargeysa (Hargeisa Press)- Wasiirka Arrimaha Dibedda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Cabdiraxmaan Daahir Aadan, ayaa shaaciyay in Jamhuuriyadda Somaliland ay ku jirto inay tollanayso weelkii aqoonsiga madaxbannaanideeda.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland, wuxuu sidaas ku sheegay mar uu maanta booqasho ku yimid xarunta Wasaaradda Warfaafinta gaar ahaan Idaacada Radio Hargeysa, wuxuuna iftiimiyay in shacbiga Somaliland ay muddo 35 sannadood ah muujiyeen adkaysi weyn, hase ahaatee ay la gaadhay xiligii ay ka mid noqon lahayd JSL dalalka caalamka.
“Markii hore innaga [Somaliland] ayaa dunida u baahnayn, imikase dunidu waxay fahantay inaynu nahay dal muhiima oo ay u baahan yihiin Geeska Afrika, Afrika iyo duniduba,” ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha Dibedda. wuxuuna ku dooday in aanay ciddi ishortaagi karin ictiraafka Somaliland.
Wasiirku wuxuu intaas ku daray in aqalka cad iyo guud ahaan Mareykanka ay ka socoto dood la xidhiidha aqoonsiga Somaliland.
Wasiir Cabdiraxmaan waxa uu tibaaxay in Madaxweynaha Somaliland uu dhawaan booqasho la xidhiidha xoojinta danaha dalka ku tagi doono dalka Mareykanka.
Wasiirka Arrimaha Dibeddu, wuxuu tilmaamay in baarlamaanka Somaliland ansixin doono xeerkii lagu dhaqi lahaa safiirrada dalka.
Sidoo kale, Wasiirku wuxuu si weyn ugu mahadnaqay Wasiirka Warfaafinta Axmed-yaasiin Sh. Cali Ayaanle oo si ballaadhan ugu soo dhaweeyay xarunta wasaaradda iyo idaacada Radio Hargeysa.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland, waxa kaloo uu u mahad celiyay masuuliyiinta iyo Suxufiyiinta warbaahinta Qaranka.