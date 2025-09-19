Wasiirka Arrimaha Dibadda oo soo dhaweeyey xeerka Somaliland khuseeya ee uu ansixiyey Congress ka Mareykanku

Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Daahir Aadan, ayaa soo dhaweeyay xeerka dib u habeynta siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ee ay ansixiyeen Guddida arrimaha dibadda ee Congressku oo ay ku jiraan qoddobo albaabada u furaya iskaashiga Somaliland iyo Maraykanka.
Wasiir Cabdiraxmaan Daahir Aadan, wuxuu sidaas ku caddeeyay qoraal uu ku baahiyay barta X (Twitter) oo ay soo xigatay Wakaakadda wararka Somaliland ee SOLNA, Waxaanu bogaadiyay guddida Arrimaha dibadda ee golaha Wakiillada Maraykanka oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddidaas Brian Mast.
Wasiirka Arrimaha Dibaddu wuxuu xusay in sharcigani uu xoojinayo cilaaqaadka Somaliland iyo Maraykanka, kaasi oo jidaya in dawladda Maraykanku ay xafiis rasmi ah ka furato caasimada Hargeysa.
Wasiir Cabdiraxmaan wuxuu iftiimiyay in xeerkani uu xoojinayo iskaashiga ganacsi ee Maraykanka iyo Somaliland.
Waxa kaloo uu hoosta ka xariiqay in xeerkani uu garwaaqsanayo xasiloonida iyo nabadgelyada Jamhuuriyadda Somaliland.
Wasiirka Arrimaha dibaddu wuxuu intaas ku daray in ahmiyadda xeerkani uu horumarinayo jidka loo marayo aqoonsi rasmi ah oo Maraykanku siiyo JSL.