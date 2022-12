Wasiirka A. Gudaha Oo La Shiray Siyaasiyiinta Sanaag iyo Buuhoodle

Hargaysa (HP): Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa ku booriyay saddexda xisbi qaran iyo ururadda siyaasada ba in ay u midoobaan diiwaan gelinta codbixiyeyaasha.

Waxaanu u soo jeediyay in ay bulshadda ku baarujiyaan in ay qaataan kaadhadhka codbixinta, isla markaana ay qaybtoodda ka qaataan hawshaasi.





Maxamed Kaahin Axmed, oo ka warbixinayay kadib kulan uu xafiiskiisa kula yeeshay wasiirro, xildhibaanno ka tirsan golaha Wakiiladda, iyo dhamaanba Maareeyeyaasha, agaasimeyaasha guud, iyo masuuliyiinta ka soo jeedda goboladda Sool, Sanaag Barri, iyo gobolka Buuhoodle.





Kuwaasoo uu kala hadlay sidii dadweynaha ku nool goboladaasi loogu baraarujin laaa in ay qaataan kaadhka codbixinta, maadaama oo goboladaasi aanay hore si xoog ah uga dhicin diiwaan-gelintu.

Wasiir Maxamed Kaahin, ayaa fariin u diray dhamaanba bulso weynta reer Somaliland oo uu ugu baaqay in ay kaadhka codbixinta qaataan.

Isagoona tilmaamay in ay waxyaabo badan oo qaranimadda faa’iido u leh ku jiraan qaadashadda kaadhka codbixinta.



Geesta kale wasiirka Arrimaha gudaha JSL ayaa ugu baaqay xisbiyadda, iyo ururadda siyaasadda in ay bulshadda ku wacyigeliyaan in ay kaadhadhka codbixinta qaataan.

Dhinaca kale wasiirka wasaaradda Arrimaha Gudaha JSL Maxamed Kaahin Axmed, ayaa isla maanta kulan la qaatay maayarada 23 degmooyinka Doorasho ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland.





Kulankan ayaa loogu diyaar garoobayey Diiwaangelinta Codbixiyayaasha Somaliland, taasoo la qorsheeyay in ay dalka ka qabsoonto 28-ka bishan.

Wasiirka ayaa faray Maayarada Dalka in u diyaar garoobaan Diiwaangelinta, taasoo ka dhacaysa deegaamada ay maamulaan Maayarada dalku.



Sidoo Wasiirku wuxuu warbixin ka siiyey Maayarada halka ay marayso diyaar garowga Diiwaangelinta Kaadh qaatashada Codbixiyayaasha Somaliland.

DAAWO: Hadalkii Wasiirka Arrimaha Gudaha:



Hargeisa Presa.com/Hargeisa Office.