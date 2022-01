Wasiir Koore Oo Shaaciyay Hankiisa Madaxweynenimadda Somaliland

Hargaysa (HP): Wasiirka wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore, ayaa shaaciyay hankiisa ah in ay u qorshaysan tahay inuu qabto xilka madaxweyne-nimada Somaliland.

Waxaanu sheegay in uu doonayo in isaguna markiisa la taageero, oo kursiga la saaro, maadaama oo uu muddo dheer oo ilaa min bilawgii ah goob joog u soo ahaa xaaladaha siyaasadeed ee Somaliland.

Saleebaan Cali Koore, waxa uu tilmaamay in aan loo baahnayn in niman isku hayb ahi ay isku war wareejiyaan xukunka, isla markaana ay jiraan dad reer Somaliland ah oo dhamaan madaxda Asxaabta Siyaasada Somaliland u arka rag isku qoys ah.

Waxaanu yidhi, “Habar baa boodaysa, habar ayaa imanaysa, dadka kale muxuu yahay, Somaliland ma habro ayaa leh? Nin waxaa jooga dalka ku nool oo Ina Biixi, Faysal, Cirro iyo Xirsi-ba u arka rag ilmaadeer ah.

Askarigii ugu horeeyay iyo maamulkii dalka, haduu mid la ururiyo yahay iyo haduu mid booliis yahay ragii kasoo qayb qaatay ayaan ahaa, 17 cisho kadib markii SNM soo gashay ragii joogay ayaan ahaa, waar anigu miyaanan xaq u lahayn in aan yidhaahdo ana waa markaygii?”.

Wasiirka warfaafinta waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeedinayay munaasibad xalay lagu qabtay magaaladda Hargaysa oo lagu abaal-marinayay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii tegay ee haayadda duulista Somaliland.



Geesta kale wasiir Koore, ayaa shacabka kala dar daarmay in aanay qabiil wax ku dooranin, isla markaana qof kastaba lagu doorto aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa.

“Ma aha dadka reer Somaliland in ay ku tartamaan qabiil iyo cunfi, waa xigmad ah oo ay leedahay ma jirto taariikhda in qabiil lagu tar tamo. Looma baahna Somaliland in ay noqoto Puntland-ta Maxamuud Saleebaan” ayuu yidhi wasiir Koore.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.