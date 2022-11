Wasiir Koore oo Iftiimiyay Fahamka Dimuquraadiyadda iyo Nidaamka Tartanka

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press) – Wasiirka wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Wacyigalinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore, ayaa sheegay in nabedgelyadu sabab u tahay in Horrumar laga sameeyo Ganacsiga Waxbarashada iyo Caafimaadka dalka.

Wasiir Saleebaan Yuusuf Cali Koore, ayaa intaa ku daray in loo baahanyahay in Dhallinyarada dalka u soo kacaysaa ay fahmaan marxaladihii kala duwanaa ee dalku soo maray iyo xaguu u socdo.

”Waxa aynu u baahannahay in maskaxdeena ay ku jirto in Nabedgalyadu hoggaamiso nooc kasta oo horumar ah hadday tahay Ganacsi Waxbarasho iyo hadday tahay Caafimaad, waxa aynu u baahannahay Dhallinyarada Umadda Somaliland u soo kacayaa in ay fahmaan xagee dalkan laga soo qaaday,xaguu u socdaa hadday caadifadi ina qaado Hargeysa sida sawirkeedu ahaa 1995 1996 1997 sida sawirkeedu ahaa hadaad ogaan la haydeen dad badani waa ku boodi lahaayeen qofka ay ka maqlaan hadal dhib ku ah Hargeysa iyo Burco. waxa laynooga baahanyahay karti aynu ku nidhaahno cidda khaldan maya,” ayuu yidhi Wasiir Koore.

Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore, ayaa waxaa kale oo uu tilmaamay in shacabka Somaliland xaq loogu leeyahay in ay wax doortaan.

”Waxa aynu dooranay nidaamka Dimuqraadiyadda in dalka aynu ku horumarino maaha waddo dhibyar guul darada lama qaato,dastuurku waxa uu qorayaa Saddex xisbi qof kasta oo doona in la doorto waxa uu xaq u leeyahay in la doorto oo codkaaga aad siiso wax kale xaq kuuguma laha,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.

Waxaa kale oo uu ka hadlay sababta loo doortay in aanay dalka waligeed saddex xisbi uu n hortaagnaan ee lagu tartamo ururo markaa hadday saddexda xisbi ee hore u jiray ay soo baxaan iyo haddii ay qaar cusubi ay soo baxaanba in 10 kii sano ba mar lagu tartamo.

“Markii la qoray saddex xisbi ayuu dalku yeelanayaa waxaa ku qanci waayay ALLE u naxariistee Madaxweynihii xilligaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal,waxaanu yidhi haddii saddex xisbi lagu tartamo taasi waxay noqonaysaa kelitalisnimo waxaana loo baahan yahay in in ay dadku helaan meel ay isku muujin karaan oo ay ku tartami karaan,waana sababta ururo loogu soo tarmayo ee xisbiyo loogu soo gudbayo.” ayuu yidhi Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Wacyigalinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore.