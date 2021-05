Wasiir Khaliil “Berri Waa Ramadaan”…

By admin

Hargaysa (HP): Waxaa caawa si weyn looga dareemayay raadinta curashadda bisha Shuwaal, isla markaana ay dhamaatay bisha Ramadaan.

Hase yeeshee weli ma jirto meel ka mida wadamadda islaamka oo laga sheegay in ay berii Ciid tahay.

Somaliland oo ka mid ahayd wadamadda aadka caawa loo raadinayay bilashada Shuwaal, ayaa goor dhawayd ay xukuumadu sheegtay in ay beri Ramadaan tahay.

Wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh C/laahi Axmed, ayaa xaqiijiyay in aanay dhamaanin bisha Ramadaan.

DAAWO: Wasiir Khaliil Oo arrimahaas ka hadlaya:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.