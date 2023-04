Wasaaradda Waxbarashadda JSL Oo Soo Bandhigtay Manhajka Oo Hab Online Lagu Helayo

Hargaysa (HP): Wasaaradda Waxbarashada, iyo Sayniska JSL ayaa soo bandhigtay barnaamij cusub oo waxbarasho oo ay ardaydu duruustoodda ku heli karaan qaab Online ah dhamaanba baraha internet-ka ee wasaaradda.

Barnaamijkani ayaa qayb ka ah barnaamijkii Aqoon Jirre, oo ay hore wasaaradda Waxbarashadu u soo bandhigtay ayay ugu tallo gashay ka faa’iidaysiga Tignooljiyadda casriga ah.

Waxaana ka soo qayb galay munaasibad maanta lagu soo bandhigayay barnaamijkaasi oo lagu qabtay magaaladda Hargaysa, wasiirka wasaaradda waxbarashadda, iyo Sayniska Axmed Maxamed Diiriye (Toorno), iyo xubno ka mida agaasime waaxeedyadda wasaaradaasi.

Wasiirka wasaaradda Waxbarashadda, iyo Sayniska JSL Axmed Maxamed Diiriye (Toorno), oo ka warbixiyay hanaankan cusub ee Manhajka waxbarashadda dalka lagu helayo qaabka Online-ka ah ayaa tilmaamay in ay tahay horumar laga sameeyay dhinaca waxbarashadda.

Wasiir Axmed Toorno, waxa uu u mahad celiyay waaxda Maanhiijta ee wasaaradda Waxbarashadda oo barnaamijkani soo diyaarisay. Isagoo na xusay in barnaamijkani uu ka kooban yahay saddex qaybood.



Geesta kale wasiir Toorno, waxa uu tilmaamay in clm-baadhis la sameeyay ay dadweynuhu ku sheegeen in caqabadaha ugu abdan ee haystaa ay yihiin in dadka ku nool meelaha Baadiyaha ah ay ku doodayeen in aanay deegaamadoodda ku oolin dugsiyo waxbarasho.

Sidaas darteed na barnaamijkan cusub ee qaabka Online-ka wax loogu baranayaa uu wax badan ka tarayo cabashadaasi.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.