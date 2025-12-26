Wasaaradda Maaliyada JSL Oo daahfurtay barnaamijka midaynta waraaqaha lacag qabashada Hay’adaha madaxabanaan ee dawlada.

Hargeysa,(HargeisaPress) – Waxa maanta si rasmi ah loo daah-furay Barnaamijka Midaynta Rasiidhka (GR) Lacag-qabashada Hay’adaha Madaxa-bannaan iyo dib-u-eegista ka ay ku shaqayso Dawladda-dhexe, barnaamij istiraatiiji ah oo lagu hirgelinayo hannaan mideysan, hufan, isla markaana la jaan-qaadaya nidaamyada casriga ah ee maaraynta dakhliga dawladda.
Munaasabadda daah-furka waxa guddoomiyay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Jamhuuriyadda Somaliland 𝐌𝐝. 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚𝐚𝐡𝐢 𝐗𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐀𝐚𝐝𝐞𝐧, , waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin sarsare oo ay ka mid yihiin 𝐇𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐝𝐡𝐨𝐰𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐮𝐝 𝐞𝐞 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚, 𝐀𝐠𝐚𝐚𝐬𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐮𝐝 𝐞𝐞 𝐖𝐚𝐬𝐚𝐚𝐫𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚, 𝐗𝐢𝐬𝐚𝐚𝐛𝐢𝐲𝐚𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐮𝐝 𝐞𝐞 𝐃𝐚𝐰𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚, 𝐆𝐮𝐝𝐝𝐨𝐨𝐦𝐢𝐲𝐚𝐡𝐚 𝐇𝐚𝐲’𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐚𝐦𝐮𝐥-𝐰𝐚𝐧𝐚𝐚𝐠𝐠𝐚, 𝐌𝐚𝐚𝐫𝐞𝐞𝐲𝐚𝐡𝐚 𝐊𝐚𝐲𝐝𝐤𝐚 𝐇𝐚𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐒𝐡𝐢𝐝𝐚𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐌𝐚𝐚𝐫𝐞𝐞𝐲𝐞-𝐤𝐮-𝐱𝐢𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐛𝐚𝐜𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚 iyo masuuliyiin kale oo ka socday hay’adaha ay khusayso hirgelinta barnaamijkani.
Ujeeddada barnaamijkan ayaa ah in la mideeyo noocyada rasiidhada iyo dukumentiyada lacag-qabashada ee hay’adaha madaxa-bannaan iyo waliba in dib-u-eegis lagu sameeyo rasiidhka {𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐩𝐭} lacag-qabashada ee ay ku shaqayso Dawladda-dhexe, si loo xoojiyo isla-xisaabtanka, hufnaanta iyo daah-furnaanta habraacyada maaliyadeed. Sidoo kale, waxa uu barnaamijku gacan ka geysanayaa yaraynta khaladaadka maamul, ka hortagga wax-is-daba-marinta, iyo kor u qaadidda kalsoonida dadweynaha ee nidaamka maaliyadeed ee dawladda.
Intii uu kulanku socday, Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in dhammaan hay’adaha dawladdu ku shaqeeyaan hal nidaam oo mideysan, si loo hubiyo in dakhliga dawladda si sax ah loo diiwaan-geliyo loona maamulo si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka dalka. Waxa uu Wasiirku xusay in barnaamijkani yahay tallaabo muhiim ah oo qayb ka ah dib-u-habaynta guud ee hanaanka maaliyadda iyo dedaallada lagu casriyeynayo nidaamka dakhliga.
Masuuliyiintii kale ee ka hadlay kulanka ayaa soo dhaweeyay barnaamijkan, iyaga oo muujiyay sida ay uga go’an tahay ka-qayb-qaadashada hirgelinta iyo dhaqan-gelinta, si loo xaqiijiyo isla-xisaabtan buuxa iyo wada-shaqayn wax-ku-ool ah oo ka dhexaysa hay’adaha dawliga ah.
Gebagebadii, daah-furka Barnaamijka Midaynta Rasiidhka (GR) Lacag-qabashada Hay’adaha Madaxa-bannaan iyo Dib-u-eegista Ka Dawladda-dhexe waxa uu calaamad u yahay horumar la taaban karo oo laga gaadhay tayeynta nidaamka maaliyadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland, isaga oo dhiirrigelinaya hufnaan, isla-xisaabtan, iyo kalsooni maaliyadeed oo waarta.