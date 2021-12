Wasaaradda Hawlaha Guud Ee Somaliland Oo Digniin U Dirtay Shirkadaha Dhismaha

Hargaysa (HP): Wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guriyaynta Somaliland ayaa digniin adag iyo fulinta awaamiir cusub u dirtay dhamaanba shirkadaha ka shaqeeya dhismaha ee dalka ka hawl galla.

Waxaana ka mid ah go’aamadda ay wasaaradu ku soo rogtay shirkadaha dhismaha in mashruuc dhisme ma-guurto ah aan laga fulin Karin dhamaanba laamaha dawladda, haddii aanay waafaqin qodobadda ay wasaaradu u dejisay.

Sidoo kale waxaa awaamiirtaasi ka mid ah in wasaaradu la wareegto nuqulka asalka ah marka uu dhismuhu dhamaado, si loogu darro diiwaanka guud ee hantidda ma guurtadda ah.

Sidaasina waxaa lagu sheegay wareegto maanta soo baxday oo uu ku saxeexan yahay wasiirka wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guriyaynta ee Somaliland C/laahi Abokor Cismaan.



Wareegtadaasi oo ka kooban afar qodob waxa kaloo ka mid ah go’aamadda ku qoran in shirkadaha dhismaha ee aan u hogaansamin wareegtadani in lagala noqon doonno ruqsadda ay wasaaradu bixiso.

Sidoo kale waxaa wareegtadaasi lagu sheegay in shirkad aan haysan ruqsadda ay bixiso wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guriyayntu, in aanay ka hawl geli karn xuduudaha dalka Somaliland.

Wareegtadaasina waxay u dhignayd sidan:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.