Wasaaradda Duulista iyo Horumarinta Madaarada JSL oo Xarun Cusub ka Furtay Berbera.

Berbera,(HargeisaPress) – Wasaaradda duulista, hawada iyo Horumarinta Madaarada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa xarun cusub ka furtay magaalada Berbera ee xarunta u ah gobolka Saaxil.
Wasiir fu,aad Axmed Nuux oo xadhiga ka jaray xarunta cusub ee wasaaraddu ka hirgalisay gudaha magaalada Berbera ayaa sheegay in Berbera oo uu ku yaal madaarka labaad ee dalku, dhismaha xaruntani yimid ka dib qorsha ayaal ay sameeyeen in xarun wasaaraddu ku yeelato Berbera taasi oo ay u arkeen in ay tahay lagama maarmaan.
Waxa kale oo uu intaasi ku daray inay qorsheeyeen sidii madaarka Berbera loogu soo xidhi lahaa diyaaradaha ganacsiga iyo rakaabka taasi wada hadal ay la yeesheen shirkado kala duwan uu haatan meel fiican marayaan, iyadoo xafiiska cusubi ka jawaabi doono adeegyo badan oo madaarku qaban doono.