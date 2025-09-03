Wasaaradda Dib-u-dejinta Somaliland oo Qabatay Shirka Daryeelka Heer Qaran

Hargeysa (Dawan) Wasaaradda Dib-u-dejinta iyo arrimaha Bani’aadanimada Somaliland ayaa qabatay Shirka Daryeelka heer Qaran kaas oo si bille ah u qabsooma.
Shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay in ka badan 30 hay’adood oo isugu jiray kuwo caalami ah iyo kuwa maxalli ah.
Ujeeddada shirka ayaa ahayd in diiradda la saaro ilaalinta dadka nugul, gaar ahaan barakacayaasha, caruurta, haweenka, iyo dadka naafada ah.
Waxaa kulanka lagu falanqeeyey sidii loo horumarin lahaa barnaamijyada daryeelka bulshada, iyadoo la tixgelinayo baahiyaha degdegga ah, sida ilaalinta hoyga, hantida, iyo ka hortagga tacadiyada.
Gaba-gabadii shirka waxa la iskula qaatay meelaha mudnaanta gaarka ah leh ee barnaamijyada daryeelka bulshada laga hirgelin doono bilaha soo socda.