Wasaaradda Arrimaha Dibedda Somaliland oo Baaq U Dirtay Qurbajoogta

Hargeysa (Hargeisa Press) – Wasaaradda arrimaha dibbeda Iskaashiga Caalamiga ah ee Somaliland xafiiskeeda qaabilsan arrimaha qurbajoogta, ayaa baaq u diray qurbajoogta Somaliland ee ku sugan dalalka dibbada.

War-saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Agaasimaha Qurbajoogga Somaliland, ayaa loogu baaqay inay Qurbajoogtu joojiyaan hagar-daamada gobolka Sool, islamarkaana ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo horumarka dadkooda.

Waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in Xafiiska Qurbajooggu uu ka war hayo in qaarka mid ah dadka qurbajoogga ah ee jooga wadamo kala duwani ku hawlan yihiin taageeridda shaqaaqooyin nabadgelyo darro, guubaabo colaadeed, marin habaabin bulshada Gobolka Sool, inay ku baaqaan balaayo aan ka jirin Somaliland iyo inay ka faafiyaan Somaliland dacaayado iyo warar been abuur ah.

Sidaa darteed, ay ugu baaqayaan guud ahaan Qurbajoogga Somaliland inay xoojiyaan wadajirkooda bulsho iyo waxtarkooda dalka iyo difaaca midnimada qaranka, isla markaana ay ogaadaan dadka fidno-wadayaasha ah ee qurbaha ka soo abaabulaya dhibaatada gobol ay doonaan ba ha ka soo jeedaane.

Bayaanka xafiiska qurbajooggta Somaliland, ayaa dhinaca kale lagu sheegay in Dilalka soo noqnoqday ee Laascaanood oo intooda badan Hay’addaha Ammaanku cid u qabteen, lagana hawlgalay, ay ka dambeeyaan cadowga Somaliland ee ka xun nabadgelyada, midnimada qaranka, horumarka is taraya ee Laascaanood iyo guud ahaan Somaliland.

Waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in Qurbajoogga Somaliland ay ka xun yihiin dilkii Cabdifataax Cabdillaahi Cabdi (Hadraawi), masuuliyiintii iyo muwaadiniintii kale ee u adeegayay bulshada ee ka horreeyayba iyo sidoo kale khasaarihii ka dhashay isku dhacii ciidanka iyo dadweynaha.

Hoos ka akhriso bayaanka Xafiiska Qurbajoogga Somaliland

“Qurbajooggu ha ka daayaan hagar-daamada Gobolka Sool oo ha ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo horumarka dadkooda.

Bulshada Qurbajooggu waxay ugu jiraan dalka kaalin waxku ool ah dhinacyada dhaqaalaha, bulshada, siyaasadda iyo nidaamka dimuqraadiyadda, xidhiidhka caalamka iyo guud ahaan geeddi socodka horumar ee Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, waxaanay ka masuul yihiin ilaalinta, difaaca iyo taabbo-gelinta danaha, mabaadii’da, mawqifka iyo martabadda Somaliland ee waddamada dibadda.

Qurbajoogga Somaliland waxay ka xun yihiin dilkii Cabdifataax Cabdillaahi Cabdi (Hadraawi), masuuliyiintii iyo muwaadiniintii kale ee u adeegayay bulshada ee ka horreeyayba iyo sidoo kale khasaarihii ka dhashay isku dhacii ciidanka bilayska iyo dadweynaha, waxaanay ka tacsiyadaynayaan ehelada ay ka baxeen dadkaasi, bulshada Magaalada Laascaanood iyo guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Somaliland.

Cadawga Somaliland waxaa uu markasta ku hawlan yahay inuu wiiqo hayaanka horumarka iyo himilooyinka umadda Somaliland balse aanay ka tab helin feejignaanta, isku duubnida iyo wadajirka bulshada Somaliland awgeed gude iyo dibad ba. Waxaa la ogyahay in illaa intii uu maamulka Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland si fiican u wada gaadhay xuduudaha dalka dhinaca Gobolka Sool, wax weyn laga qabtay nabadgelyada magaalada Laascaanood.

Dilalka soo noqnoqday ee Laascaanood oo intooda badan Hay’addaha Ammaanku cid u qabteen, lagana hawlgalay, waxaa ka dambeeya cadawga Somaliland ee ka xun nabadgelyada, midnimada qaranka, horumarka is taraya ee Laascaanood, Gobolka Sool iyo guud ahaan Somaliland. Sidoo kale, waxay xilligan cadawga Somaliland ugu soo beegayaan inay aloosan fidno, si u dhaawacaan hanaqaadka dimuqraadiyadda Somaliland, diiwaangelinta ka wada socota dalka iyo inay markii u horraysay bulshada Sool kaalmo fiican ka galeen Ururada Siyaasadda ka soo gudbay wareegga koowaad, shacabka gobolkuna ku niyadsan yihiin inay xuquuqdooda siyaasadeed qaataan iyo sidoo kale iskaashiga cusub ee Dawladda Maraykanka iyo Jamhuuriyadda Somaliland.

Hadaba Xafiiska Qurbajooggu waxaa uu ka war hayaa in qaarka mid ah dadka qurbajoogga ah ee jooga wadamo kala duwani ku hawlan yihiin taageeridda shaqaaqooyin nabadgelyo darro, guubaabo colaadeed, marin habaabin bulshada Gobolka Sool, inay ku baaqaan balaayo aan ka jirin Somaliland iyo inay ka faafiyaan Somaliland dacaayado iyo warar been abuur ah.

Sidaa darteed, waxaannu ugu baaqayaa guud ahaan Qurbajoogga Somaliland inay xoojiyaan wadajirkooda bulsho iyo waxtarkooda dalka iyo difaaca midnimada qaranka, isla markaana ay ogaadaan dadka fidno-wadayaasha ah ee qurbaha ka soo abaabulaya dhibaatada gobol ay doonaan ba ha ka soo jeedaane.

Waxaannu sidoo kale ugu baaqaynnaa muwaadiniinta qurbajoogga ah ah ee lagu abaabulayo caadifadda qabyaaladda inay ka waantoobaan hagar-daamada ay lacagtoodu u gaysanayso dadkooda, deganaanshaha iyo nabadgelyada bulshada, isla markaana ay kala qaybgalaan bulshada horumarka iyo danaha caamka ah ee ay waxka tari karaan. Dadka dhaqaalaha lagaga urursanayo colaad la huriyo ama si kale uga soo taageeraya falalka nabadgelyo darro dalalka qurbaha (Europe, America Etc) kama duwana cid taageeraysa falal argagixiso.”.