WAR-SAXAAFADDEED: Dawladda Hoose ee Gabiley Oo Maanta si rasmi ah u Daahfurtay Barnaamijka SUIDAC.

Gabiley, Somaliland, Dawladda Hoose ee Gabiley ayaa si rasmi ah u daahfurtay Barnaamijka SUIDAC (Sustainable Urban Integration of Displacement-Affected Communities), kaas oo ujeedkiisu yahay horumarinta magaalooyinka iyo kor u qaadidda tayada nolosha bulshada ku nool magaalada Gabiley.
Barnaamijka SUIDAC waxaa maalgelinaya Midowga Yurub (EU), waxaana Fulinaysa Cities Alliance, Dawladda Hoose ee Gabiley iyo Hay’adda TAAKULO.
Gabiley waa magaalo koboc degdeg ah ku jirta, isla markaana hoy u ah bulshooyin kala duwan, oo ay ku jiraan bulshooyinka martida loo yahay iyo kuwa ay saamaysay barakaca. Kobocaasi waxa uu keenay caqabado la xidhiidha adeegyada aas-aasiga ah, kaabayaasha, iyo qorshaynta magaalooyinka. Barnaamijka SUIDAC ayaa ka jawaabaya caqabadahaas, isaga oo diiradda saaraya horumar loo dhan yahay iyo ka-qaybgal bulsho.
Barnaamijku wuxuu xoogga saarayaa:
Hagaajinta helitaanka adeegyada aas-aasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka, nadaafadda, iyo maaraynta qashinka
Xoojinta qorshaynta iyo maamul-wanaagga magaalooyinka
Taageeridda bulshooyinka ay saamaysay barakaca iyo kuwa martida loo yahay
Horumarinta ka-qaybgalka bulshada iyo horumar ku salaysan baahiyaha dadka
Iyadoo loo marayo mashaariic kaabayaal ah, qorshayn magaalo, iyo wada shaqayn bulsho, Barnaamijka SUIDAC wuxuu hiigsanayaa xoojinta adkeysiga bulshada, wada-noolaanshaha Iyo Horumar Cadaalad ah oo gaadha dhammaan qaybaha bulshada.
Masuuliyiinta Dawladda Hoose ee Gabiley ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay wada-shaqaynta u dhaxaysa Dawladda Hoose, Cities Alliance, Taakulo Iyo daneeyayaasha kale si loo xaqiijiyo hirgelinta Barnaamijkan, isla-xisaabtan Iyo natiijooyin waara.
Dawladda Hoose ee Gabiley waxay mar kale Xaqiijinaysaa sida ay uga go’an tahay in Barnaamijka SUIDAC loo hirgeliyo si daah-furan, loona hubiyo in bulshadu ay si buuxda uga faa’iidaysato natiijooyinka la filayo.