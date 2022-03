War-Murtiyeed Laga Soo Saartay Safarkii Madaxweyne Biixi Ee Mareykanka

By admin

Hargeysa (HP): Wasaaradda Arrimaha dibadda Somaliland ayaa war-murtiyeed ka soo saartay safarkii uu dhawaan dalka Maraykanka ku tegeen weftigii uu hogaaminayay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.

War-saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay in safarkaasi uu markhaati cad u ahaa qiyamka dimoqraadiga ah ee Somaliland ka jira iyo sii wadidda qaabaynta caalamiga ah ee siyaasadda arrimaha dibadda, iyo iskaashiga dhinacyadda badan leh ee ay Somaliland la yeelanayso wadamadda caalamka.

Booqashadani oo noqonaysa tii ugu horaysay ee marti qaad rasmi ah ay dawladda Maraykanku ugu fidiso madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, ayaa noqonaya meeshii ugu saraysay ee uu gaadho xidhiidhka Somaliland iyo Maraykanka sodonkii sanadood ee la soo dhaafay.

Taasoo ka danbaysay kadib markii shaqaale sare oo ka tirsan aqalka Congress-ka Maraykanka ay Somaliland ku yimaadeen qorshe xaqiiqo raadin ah, bishii December ee sanadkii 2021-kii.

Sida lagu sheegay war-murtiyeedkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland weftigan uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaa ku wehelinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirrada, ganacsato, iyo aqoon yahano, ayaa intii ay booqashadda ku joogeen Maraykanka waxay kulamo la yeesheen xubno kala duwan oo ka mid ah maamulka madaxweyne john Biden.

“Iyadoo la tijaabiyay hab-dhaqanka aasaasiga ah ee nidaamka caalamiga ah ee xorta ah, ayaa waxa dhawaan socdaal ku yimid wefti uu hoggaaminayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane. Muuse Biixi Cabdi, oo ku sugan dalka Maraykanka, waxa uu daliil u yahay awoodda qiyamka dimuquraadiyadeed ee uu ku sii wadi karo qaabaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamka iyo iskaashiga dhinacyada badan leh.

Booqashadani waxa ay ka dambaysay muddo soddon sannadood ah oo xidhiidh qoto-dheer oo u dhexeeya labada dal, iyo weftigii xaqiiqo raadinta ee dhawaan shaqaalaha Congress-ka Maraykanku ku yimaadeen Somaliland bishii December 2021.

Weftigan oo ka kooban wasiirro, masuuliyiin ka tirsan dawladda Somaliland, ganacsato iyo aqoonyahano, ayaa intii ay socdaalka ku joogeen dalka Maraykanka waxa ay kulamo rasmi ah la yeesheen masuuliyiinta maamulka Biden, xubno ka socday congress-ka, saraakiil sarsare oo ka socday Qaramada Midoobay, hay’adaha dhaqaalaha ee Maraykanka, hay’adaha cilmi-baadhista, madaxda bulshada rayidka ah iyo machadyada tacliinta si looga wadahadlo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta US-Somaliland.

Farriinta ugu weyn ee uu madaxweynaha Somaliland u jeediyey intii uu socdaalkan ku jiray ayaa ahayd mid cad, sida lagu sheegay khudbad dheer oo ay martigelisay hay’adda cilmi-baadhista Maraykanka ee Heritage Foundation: “Dhinaca adag, xasilloonida iyo isku halaynta Somaliland waxa loo aqoonsanayaa inay tahay deegaan. hantida lagu hormarinayo danaha wadamada ay wadaagaan qiyamka”.

Farriimo kuwan la mid ah ayaa laga soo gudbiyay intii ay weftigu si hagar la’aan ah ula kulmeen madaxda ugu sarraysa dawladda Maraykanka, sida kuwa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, golaha ammaanka qaranka Maraykanka iyo wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka, kuwaas oo dhidibbada u taagay iskaashiga Somaliland iyo Maraykanka ee dhinaca amniga. -Argagixisada, horumarinta dhaqaalaha iyo maamulka suuban ayaa la baadhay.

Madaxweyne Biixi ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Washington D.C. waxa uu khudbad ka jeediyey machadka caanka ah ee daraasaadka Afrika ee Jaamacadda George Washington, isagoo ka hadlay horumarka dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha ee Somaliland. Si loo horumariyo horumarka noocaan ah ee horay u socda, wafdigu waxay sidoo kale la kulmeen mas’uuliyiin ka tirsan Bangiga Adduunka, Awqaafta Qaranka ee Dimuqraadiyadda iyo Machadka Washington ee Siyaasadda Bariga dhow oo ay ka wada hadleen dhinacyada iskaashiga iyo taageerada”ayaa lagu yidhi war-martiyeedkaasi.

Geesta kale war-murtiyeedkaasi waxa lagu sheegay in mudadii ay weftigu ku sugnaayeen Maraykanka in ay la kulmeen qurba-joogta reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Maraykanka.

Iyagoo ka faa’iidaysanaya xidhiidhka ka dhexeeya ururada ay ka mid yihiin Ururka Xirfadlayaasha Somaliland ee SLPA iyo hormoodka caalamiga ah ee Qadiyada Somaliland oo uu ka mid yahay Tibor Nagy, Kaaliyihii hore ee Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka.

U qaabilsan arrimaha Afrika, iyo Michael Rubin, oo ah aqoonyahan deggan Machadka American Enterprise Institute, si uu qadiyadda Somaliland ugu dhiirrigeliyo ictiraafka dhegaystayaashii Maraykanka.

“Weftigu waxa kale oo ay munaasibadan kula kulmeen qurba-joogta reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Maraykanka, iyaga oo ka faa’iidaysanaya xidhiidhka ka dhexeeya ururada ay ka mid yihiin Ururka Xirfadlayaasha Somaliland ee SLPA iyo hormoodka caalamiga ah ee Qadiyada Somaliland oo uu ka mid yahay Tibor Nagy, Kaaliyihii hore ee Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, u qaabilsan arrimaha Afrika, iyo Michael Rubin, oo ah aqoonyahan deggan Machadka American Enterprise Institute, si uu qadiyadda Somaliland ugu dhiirrigeliyo ictiraafka dhegaystayaashii Maraykanka.

Isku soo wada duuboo, socdaalka rasmiga ah ee Madaxweyne Biixi ee dalka Maraykanka, ayaa sharaf iyo rajo weyn u soo jiiday Somaliland iyo taageerayaasheeda. Markii uu madaxweynuhu soo noqday 26-kii March, waxa waddooyinka Somaliland isugu soo baxay dadweyne tiro badan oo isugu jiray rag, dumar iyo carruur, kuwaas oo u dabbaaldegayey aqoonsiga la kordhiyey ee ay Somaliland ku tallaabsatay heer caalami ah. Sida dimuqraadiga ah ee loo soo doortay Somaliland, khudbad uu ka jeediyay soo laabashadiisa.

“Walaasheyda reer Somaliland… waxaan ku faanayaa in aan maanta la wadaago wada-shaqeyn cusub oo aan la yeelanno Mareykanka”, isagoo farta ku fiiqay waxyaabaha dhabta ah ee arrintan ku saabsan. iskaashi cusub: Laba sharci ayaa hadda waxaa dib u eegis ku haya Congress-ka Maraykanka, mid ku baaqaya in la ictiraafo Somaliland, mid kalena wuxuu ku baaqayaa in la sameeyo iskaashi rasmi ah oo ay yeeshaan Maraykanka iyo Somaliland.

Hore ayay u socotaa, dawladda Somaliland waxay isku dayi doontaa inay sii adkaysato guulahaas iyada oo u ololayn doonta in si guul leh loo ansixiyo sharcigan, iyada oo la sii wadi doonta inay la xidhiidho Maraykanka iyo xulafadiisa arrimaha khuseeya labada dhinac”.