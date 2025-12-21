Wafti Balaadhan Oo Ka Socday Itoobiya Oo Booqasho Ku Tagay Dekedda Berbera Iyo Aaga Cashuuraha Ka Caagan Ee Berbera {Berbera Economic Free Zone}. + SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress) – Wafti balaadhan oo ka socda Itoobiya ayaa booqasho shaqo ku tagay Dekeda Berbera iyo aaga cashuuraha ka caaga ee Berbera.
Weftigan oo ka koobnaa masuuliyiin heer federaal ah iyo kuwo heer degaan ah, ayaa ujeedada booqashadoodu ahayd xoojinta iskaashiga ganacsi ee u dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya.
Waftigan waxa hoggaaminayey Xoghayaha Guud ee Rugta Ganacsiga Heer Federaal, 𝐃𝐫. 𝐊𝐞𝐧𝐢𝐧𝐬𝐚 𝐋𝐞𝐦𝐢 (𝐃𝐚𝐛𝐞𝐥𝐚), waxaana ka mid ah Wasiir-ku-xigeenka Maalgashiga iyo Qurbe-joogta DDSI, Wasiir-ku-xigeenka Gaadiidka iyo Ganacsiga DDSI, iyo Madaxweynayaasha Rugaha Ganacsiga ee Kililada Soomaalida, 𝐓𝐢𝐠𝐫𝐚𝐲, 𝐎𝐫𝐨𝐦𝐢𝐚, 𝐀𝐦𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐢𝐬𝐡𝐚𝐧𝐠𝐮𝐥, kuwaas oo ay weheliyeen masuuliyiin kale oo heer federaal iyo heer degaanba ah.
Waftigu oo shalay soo gaadheen Somaliland, ayaa indho-indhayn ku sameeyeen kaabayaasha ganacsi, gaadiid iyo adeegyadda Dekedda iyo kastamka.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha JSL 𝐌𝐝. 𝐌𝐚𝐱𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐗𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐞𝐛𝐚𝐚𝐧 iyo Agaasinka Kastamada, ayaa waftiga ku wehelinayey booqashada Berbera, iyaga oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay iskaashiga dhaqaale iyo ganacsi ee labada dhinac, kana xog-warramay horumarka laga sameeyey dhinacyada adeeg-bxinta Dekedda, kastamka, iyo fududaynta ganacsiga, gaar ahaan doorka Dekedda Berbera iyo Aagga Ganacsiga Xorta ah ee 𝐁𝐄𝐅𝐙 ku leeyihiin koboca dhaqaalaha Dalka.