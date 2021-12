“Waa nasiib darro in ciidamadda Puntland ay shacabka Sool laayaan Farmaajo”…

Hargaysa (HP): Ciidamadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa shalay dad shacab ah ku dilay deegaamo ka tirsan gobolka Sool oo ay weerar ku soo qaadeen.

Waxaana weerarkaasi ay ciidamadda Puntland ku dileen lix qof oo shacab ah, halka ay in ka badan toban qof oo kalena ay ku dhaawaceen.

Dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ay ciidamadda Puntland ku laayeen dadkaasi shacabka ah ayaa la keenay cusbitaalka magaaladda Laascaanood oo lagu daawaynayo.

Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo arrintaasi ka hadlay ayaa nasiib darro iyo wax aan la filaynin ku tilmaamay weerarkaasi ay ciidamadda Puntland ku laayeen dadkaasi shacabka ah ee ku nool gobolka Sool.

Waxaanu madaxweyne Biixi, weerarkaasi ku eedeeyay in ay ka danbeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamadda maamulka Puntland oo wadda socda, iyagoona dad shacab ah oo abaaraha ku dhibaataysan ay laayeen.



Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxa uu sidaasi ka sheegay khudbad uu maanta ka jeediyay munaasibad uu ku daah-furayay xarunta cusub ee maaraynta biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyo biyo-xidheennada oo ay hirgelisay wakaallada biyaha Hargeysa.

Geesta kale madaxweynaha Somaliland waxa uu ka hadlay khilaafka ka dhex qarxay madaxweynaha iyo raysal wasaaraha Soomaaliya, waxaanu sheegay in sidan oo kale badhtamihii sanadkan ay labadda masuul isku khilaafeen.

Sidaas darteedna aan wakhtigan looga fadhiyin in madaxweyne Farmaajo ay mar kale is khilaafaan raysal wasaarihiisa, isla markaanu Farmaajo ku waantoobin wixii hore uga dhacay Xamar, markii ay is khilaafeen Rooble.

Waxaanu dhaliilay Farmaajo, in aanu u tudhaynin dadka iyo dalka Soomaaliya, balse uu dantiisa uun ka fekerayo iyo sidii uu kursiga u sii fadhiyi lahaa, isagoo aan eegaynin dhibaatadda uu ku hayo dadkiisa.



Madaxweynaha Somaliland ayaa ugu baaqay waxgaradka, odayaasha iyo aqoon yahanka bulshadda ku nool magaaladda Muqdisho in ay aad uga fekeraan, isla markaana ka tashadaan sida ay uga baxayaan mushkiladda uu ku hayo Farmaajo.

Dhinaca kale Muuse Biixi Cabdi, waxa uu ka hadlay dagaalkii dhawaan magaaladda Boosaaso ku dhex maray ciidamadda maamulka Puntland iyo kuwa loo yaqaano PSF ee ka amar qaata ina Diyaano, waxaanu dhibaatadii Boosaaso ka dhacday ku eedeeyay inuu ka danbeeyay madaxweyne Farmaajo.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.