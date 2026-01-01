Waa maxay casharrada laga baran karo sannadkii tagay ee 2025?

Hargeisa– Marka hore sannad Caafimaad iyo Naq leh Idam Alle idilkeen. Marka xiga, inta badan sannadkii tagay ee 2025 wuxuu ahaa sannad hoodo badan u leh JSL. Sidoo kale waa sannad inna baray casharo badan oo ummadnimada iyo siyaasadda koran ku saabsan oo mudan in la dhugto. Wuxuu inna baray:
1. In ummadda rabta in ay noqoto Qaran jira oo haybad iyo qab leh, ay lama huraan tahay MIDNIMO. Hal sanno oo dadkeenu sameeyeen MIDNIMO buuxda, waxay ay jareen masaafo aanay jarin 34 sanno oo uu jiray Qarankeena JSL. Muwaadin kasta oo JSL u dhashay dhan buu iska dhigay – cunfi, xafiiltan iyo qaybyaaladii qabmuunay ee waxyeellada badnayd. Waxaana beddelkoodii yimi walaalnimo, wada-jir iyo midnimo Qaran. Taas macnaheedu maaha in aanu jirin mucaarad kulul oo ceebo iyo dal-daloollo u yeeli kara guul kasta oo timaada, balse waxa loo tudhayey Qaranka, danta Qaranka ayaana mudnaanta la siinayey. Taasaa dhashay MIDNIMO QARAN.
2. In Qarankani baahi badan u qabo, guul iyo midnimana ku gaadhi karo, in uu helo SIYAASI KORAN, AQOON LEH, oo ay u kala soocan tahay QARANNIMADA iyo DANTA SHAKHSIGA ah. Guul kasta oo timaadana aan burush ladaba socon mar hadduu ka arki waayo dantiisa ama danta xisbigiisa. Shacabkan way ka soo daaleen Siyaasi talaba ka yaqaan ku-jiq-sii iyo maantana far baan maydhayaaye, dhaanku ha ii nagaado.
3. In haddii la isla aqbalo oo aan la isku mud-mudin, dhanna looga soo wada jeesto ay hadda sax tahay in aad “DANTAADA HARAG EYNA UGU SEEXATO”. Haddiise danta Qaranka loo midaysnaan waayo, dhanna looga soo wada jeesan waayo, hadda ogow Eygu wali waa nijaas, waligiina daahiri maayo. Taas macnaheedu waxa weeyi HESHIISNA HESHIIS kama wanaagsana, labaduba waa Dan Qaran ee Danta Qarankaa markan meel looga soo wada jeestay. In Danta Qaranka meel looga soo wada jeedaa inna wada deeqda, ee taasna hala ogaado. Taasaa nin walba guushiisu ku jirtaa.
4. In cafiska iyo saamaxaadda iyo in hore looga socdo wixii hore ee soo dhacay ay ka wanaagsan tahay ku xifaaltankooda, taasina waata keentay guusha midnimada maanta ee Qarankeenu ku naaloonayo. Yaan dib la eegin, Hore ha la eego, hore ha loo socdo. Balse taas micnaheedu waxa weeyi ragga iinta lahow, shalayna shacabkan gobta ah u soo kala abtiriyow, mar kale ha noo celin, wixii horena cashar ahaan u qaado. Yara kor waa sannad cusube.
Dhallinyarooy, Talada iyo caqliga saxda ahi waa in la is aqbalo, la isku hanneeyo, la is cafiyo oo hore loo socdo. Walaalnimada, Qarannimada iyo wada-jirka ummadduna lahaado mudnaanta.
Dhallinyarooy, qab, haybad iyo milgo aan sal-guurin oo sal ballaadhan kaliya waxa keeni kara Qaran midaysan oo guulaysta. Ma keeni karto qabyaallada foosha xun. Aan tuurno heeryada iyo aragtiyaha gabowday ee qabyaaladda iyo dib-u-dhaca. Aan qaadano calanka Qarannimada iyo midnimada. Qarannimaa inna deeqda, Jamhuuriyadda Somaliland oo guulaysataa innagu filan.
Dhallinyarooy yaynaan ku kaaftoomin iftiinka yar ee gaaraa-bidhaanka, balse aan hiigsano dayaxa iyo xidigaha kaaha wayn leh. Ninna dugsiga yar ee ardaagiisu ma kaafiyo, balse Oodo dhacameedka Qarankeena oo aan adkaysano uun baa leh dugsi inna wada deeqa oo dhaxanta celiya.
– Hadda Daleed kama Balweeyee,
– Dubka Walaal iigu yaalliyo, Dubaaqayga Dirira
– Iyo Taariikhda Guunkee, Daabacda Dulucyo waa horaa
– Dabci i faray Maantana, Wada-jir bal Doon Doon
– Dami Xuladka Xaabada, Danta Guud Mar Xaalee
– iyo Qaran Walaalaa.
Waa iga hadal guud-mar ah iyo talo waayeel. Sannad wacan. Mahad badan.
Aqoonyahan Mubaarik Taani