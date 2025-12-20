“Waa in aanay baadhistu ka bilaaban Boorama ee ay ka bilaabanto Hargeysa iyo xafiiska Madaxweynaha.”Xil Abiib

Marka hore, waxa aan Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ku bogaadinayaa in uu aqbalay baaqii aan u jeedinay ee ahaa in uu ciidamada ka saaro magaalada Boorama (5tii Diisanbar 2025), si loo xakameeyo sii socoshada khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhacay magaalada Boorama.
Waxa kale oo aannu uga mahadcelinaynaa in ay Xukuumaddu si hordhac ah ugu dhawaaqday tirada dhimashadii iyo dhaawacii loo geystay shacabka Boorama iyo in ay qaar ka mid ah dhaawacyadii cuslaa u qaadday dalka Itoobiya.
Sidoo kale, waxa aannu niyad wanaag u muujinaynaa Guddida uu maanta Madaxweynuhu magacaabay oo aannu u aragno in uu doonayo xallinta mashkiladdii dhacday.
Millil guudkii lama dhayo ee waxa aannu ka digaynaa in Guddidu noqoto Guddi “Meel-kaga-kac” ah, maadaama xaaladda Awdal iyo tabashada bulshadu ka culus yihiin wax Guddi la magacaabay iyo xilal la isku beddalay lagaga dhuuman karo.
Haddaba, waxa aan soo jeedinayaa in baadhista Guddida uu Madaxweynuhu saaray ka bilaabanto qodobbada hoos ku xusan:
1. Ciddii lahayd masuuliyadda go’aankii ay dadku ku dhinteen, kaas oo la gaadhay iyada oo aanay weli Boorama gaadhin weftigii odayaasha reer Boorama ee Madaxweynaha Hargeysa kula kulmay.
2. Sababta masuuliyiinta xukuumadda, golayaasha kala duwan iyo mudakarka kale ee reer Awdal loola wadaagi waayay go’aankii khaldanaa ee dadku ku dhintay.
3. Sababtii madaxda Awdal ka soo jeedda looga reebay wufuuddii kala duwanayd ee xukuumaddu u dirtay Selel iyo Jabbuuti.
4. Cidda amartay ciidamada kala duwan ee sida badheedhka ah dadka u laayay iyo askarta muuqaalladoodii la hayo iyaga oo si badheedh ah shacabka u tooganaya.
5. Sababta go’aanka loogu dhawaaqay xilli habeennimo ah, iyada oo la og yahay in xaaladdu kacsan tahay, taas oo muujinaysa in ay jirto dhagar qorshaysan iyo in loogu talagalay in la qariyo tacaddiyada ka dhanka ah bini’aadmininada ee xukuumaddu geysanayso.
6. Sababta beddeshay go’aankii uu Wasiirka Arrimaha Guduhu Saylac kaga dhawaaqay ee lagu joojinayay qabashada xafladda Xeer Ciise.
7. Waa in aanay baadhistu ka bilaaban Boorama ee ay ka bilaabanto Hargeysa iyo xafiiska Madaxweynaha.
8. Waa in ay Xukuumaddu joojiso dagaallada maalmahan ka socday gobolka Selel, mawqif cadna ay ka qaadato duullaanka laga soo qaaday meelaha ka baxsan xadka Somaliland, taas oo qaranjab ku ah qarannimada Somaliland iyo israacsanaanta dalka, maadaama ay sii socoshada dagaalladaasi caqabad ku yihiin shaqada Guddida baadhista.
9. Waxa layaab leh in ay guddida ka dhex muuqdaan rag madax ka ahaa gaadhista iyo fulinta go’aannadii kala duwanaa ee shacabka lagu laayay, taas oo macnaheedu noqonayo tixdii Abwaan Gaarriye (AHN) ee ahayd:
“Nin dawee la leeyahay
Denbi uu badh leeyahay
Xalka la doon la leeyahay
Isaguu u daranyoo
Inuu daaro ma oggola
Daaraanta millilka leh,
Anna deyso ma oggoli
Deebaaqda igu mudan.”
Ugu danbayn, reer Awdal ahaan, waxa inala gudboon in aynaan ka beensheegin tabashada gaammurtay iyo sababaha keenay soo noqnoqoshada dhacdooyinka isku eeg-eeg ee dhacayay 30kii sanno ee u danbeeyay, kuwaas oo ay masuuliyaddooda qayb ka ahaayeen dad ka soo jeeda Awdal oo mar kasta isku daya in ay dano shakhsi ah dhex eryaan ama xilal ku doontaan sharafdilka iyo daadinta dhiigga shacabka.
Qore : Xil Maxamed Abiib.