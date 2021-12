“Universal TV qaranku tallaabo ayuu ka qaadayaa haduu dib u qabto waxaa diinta iyo dhaqanka lagu bur-burinayo”…

Hargaysa (HP): Xukuumadda Somaliland ayaa uga digtay telefishanka Universal inuu joojiyo doodaha iyo barnaamijyadda lidiga ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee uu beryahan caadaystay.

Barnaamijkaasi uu qabto Universal TV ayaa la xidhiidha saamaynta ay burburka qoysaska cusub oo waayadan danbe soo badanayay ku leeyihiin waalidiinta Wiilka iyo Gabadha dhalay gaar ahaana hooyadda Wiilka dhashay.

Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Somaliland Saleebaan Cali Koore, oo arrinta barnaamijkaasi ka hadlay ayaa ku eedeeyay Universal TV inuu mar danbe qabanin barnaamijkaasi iyo wax la mid ah ee diinta iyo dhaqanka lagu bur-burinayo.



Waxaanu uga digay Universal TV in haddii uu dib u qabto barnaamijkaasi in qaranka Somaliland uu tallaabo ka qaadayo, isla markaana shaarciga lala tiigsan doono haddii aanu joojinin.

Doodani uu Universal Tv qabtay ee u danbaysay ayaa ahayd mid saamayn aad u weyn ku dhex yeelatay bulshadda, iyadoona hadal haynteedu maalmahanba ka dhex socotay baraha xidhiidhka bulshadda ee Internet-ka.

Wasiirka waarfaafinta Somaliland oo xalay telefishanka qaranka ka jeedinayay waxqabadkii xukuumadda madaxweyne Biixi, ee afarta sanadood ee uu xilka hayay ayaa sidoo kale waxay dadweynuhu waydiinayeen su’aallo toos ah.

Geesta kale wasiir Koore, mar uu ka hadlayay arrinta telefishanka Universal ee saamaynta yeelatay waxa uu tilmaamay in wakhti horena ay isku dhaceen xukuumadda Somaliland iyo telefishankaasi, isla markaana ay ruqsadda kala noqdeen.

Balse waan-waan lagu dhex dhexaadinayaay iyo raali gelin ay ka bixiyeen masuuliyiinta telefishankaasi wixii lagu haystay kadib in din loogu ogolaaday inuu Somaliland ka sii shaqeeyo.

Waxaanu sheegay in aanay xukuumad ahaan u dul qaadan doonin in telefishankaasi uu si waddo barnaamijkaasi oo uu ku tilmaamay in la marayo in la yidhaahdo hooyadu dhibaato ayay ku tahay qoyska.

Iyadoo aynu og nahay qiimaha iyo muhiimadda ay diinta islaamka siisay hooyadda iyo xurmadda ay ka mudan tahay ubadkeedda.

Saleebaan Cali Koore, oo durayay barnaamijkaasi ayaa xusay in dhalinyaradda Universal TV uu barnaamijkaasi ku soo casuumaa ay yihiin kuwo aan aqoon u lahayn diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida midnaba.

DAAWO: Wasiir Koore Oo Arrintaasi Ka Hadlaya:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.