“UCID Walaac kama qabo furista ururrada waxaan se ka digaynaa faro-galinta”…

Hargaysa (HP): Xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa sheegay in aanay xisbi ahaan wax walaac ah ka qabin arrinta maalmahan ka taagan Somaliland ee furista ururadda siyaasadda.

Sidaasina waxaa sheegay gudoomiye ku-xigeenka sadeexaad ee xisbiga UCID Siciid Cumar Axmed(Siciid-ucid), oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ee magaaladda Hargaysa.

Siciid Cumar Axmed, ayaa ku dooday in xisbigoodu uu hore u soo galay laba doorasho oo dalka ka soo dhacay, isla markaana uu dhamaantoodba ka soo gudbay.



Hase yeeshee guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga UCID Siciid Cumar Axmed, ayaa ka digay in xukuumadu ay joojiso faro gelin uu sheegay in ay ku hayso golaha Wakiiladda Somaliland.

DAAWO: Siciid UCID Oo Arrimahaas Ka Hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.