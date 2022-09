UCID iyo Waddani Oo Shaaciyay Inay Qabanayaan Mudaharaadyo

Hargaysa (HP): Hogaanka labadda xisbi mucaarad ee UCID iyo Waddani ayaa ku baaqay in ay soo dhisayaan xukuumad ku meel gaadh ah.

Haddii aanu madaxweyne Biixi, uu wakhtigii loo asteeyay ku qaban waayo doorashadda madaxtooyadda oo ku mudaysan 13-ka bisha November.

Gudoomiyayaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, iyo murashaxa madaxweyne ee xisbiga WADDANI Cabdiraxman Maxamed Cabdilaahi Cirro, ayaa maanta si wada jir ah warbaahinta ula hadlay, waxaanay soo bandhigeen qodobbada miiska u saaran mucaaradka.

Waxaanay shaaciyeen masuuliyiintaasi in ay qabanayaan shir qaran oo lagaga wada tashanayo sidii beelaha Somaliland wada degaa ay aayahoodda uga tashan lahaayeen.



Guddoomiyaha UCID oo shirkaa jaraa’id ka hadlay ayaa sheegay in ay u diyaar yihiin mudaharaadyo waaweyn oo ay ku dhigayaan xukuumadca madaxweyne Biixi, iyo sidoo kale in maamuus ka xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Muuse Biixi.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.