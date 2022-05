UCID iyo Waddani Oo Magacaabay Guddi Qaban Qaabisa Mudaharaadyo

Hargaysa (HP): Labadda xisbi mucaarad ee UCID iyo Waddani ayaa maanta magacaabay guddi ay u xil saareen diyaarinta qabashadda banaanbaxyadda nabadgeliyo ee bad-baadadda Somaliland.

Mudaharaadyadaasi oo ay sheegeen laga qaban doono dhamaanba goboladda dalkoo dhan, si xukuumadda talladda haysa ee wakhtigeedu sii dhamaanayo sharciga loogu soo dabaallo.

War-saxaafadeed qoraal ah oo ay galabta wada jir u soo saareen labadda xisbi mucaarad ayaa guddigan ay magacaabeen oo ka kooban 15 xubnood ayay ku tilmaameen in ay soo qaban qaabiyaan mudaharaadyo.

Waxay sheegeen labadda xisbi mucaarad in iyagoo la dareen ah dadkooodda, ogsoona duruufaha qalafsan ee ay ku sugan yihiih, si aanay u lumen rejadii shacabka.

Iyagoona guud ahaanba shacabka Somaliland gaar ahaana taageereyaashoodda la wadaagayaan dhaq-dhaqaaqyadda Somaliland lagaga samata-bixinayo qaloocca hogaamineed.

Loogana bad-baadiyo hanaanka dimoqraadiyadda iyo doorashooyinka oo ay xukuumadu af-duubatay, isla markaana ay komishanka doorashooyinka qaranka faro-gelin qaawan ku hayso.

War-saxaafadeedkoodda ayay mucaaradku ku sheegeen in guddiga qaban qaabadda mudaharaadyadda ee la magacaabay ayaa la faray in ay qaabilaan taagereyaasha xisbiyadda mucaaradka iyo cid kastoo jecel bad-baadinta qaranka.

