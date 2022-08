Tartanka Horyaalka Kooxaha Heerka 1aad Ee Kubbadda Cagta Gabiley Oo Furmay

By admin

Gabiley (HP): Wasiirka wasaaradda dhalinyaradda iyo ciyaaraha Somaliland C/rashiid Ducaale Qambi, ayaa magaaladda Gabiley ka furay tartanka horyaaladda kooxaha heerka koowaad ee Kubbadda Cagta.





Furitaanka tartan ciyaareedkaasi waxaa wasiirka ku wehelinayay badhasaabka Gabiley C/qani Maxamuud Jiidhe, maayarka Gabiley, xubno ka mida golaha degaanka Gabiley, agaasimaha waaxda ciyaaraha fudud ee wasaaradda dhalinyaradda iyo ciyaaraha iyo masuuliyiin kale.





Tartan ciyaareedkaasi uu wasiirku furay ayaa ku bilawday labada Kooxood ee kala ah Gaashaan, iyo Goodir, oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee ka dhisan gobolka Gabiley.

Ciyaarahaasi ayaa inta ay socdaan waxaa si toos ah looga daawanayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta, iyo baraha bulshadu ku xidhiidho ee Internet-ka.



Wasiirka dhalinyaradda iyo ciyaaraha C/rashiid Qambi, oo tartankaasi si rasmiya u furay ayaa ku guubaabiyay kooxaha tartankaasi ka qayb qaadanaya in mudadda uu socdo ay muujiyaan ciyaar wanaag, iyo in loo hogaansamo shuruucda ciyaaraha.

Badhasaabka gobolka Gabiley C/qani Maxamuud Jiidhe, oo hadal ka jeediyay furitaanka tartan ciyaareedkaasi ayaa sheegay in ay wax lagu farxo tahay furitaanka tartan ciyaareedkaasi.

Waxaanu tilmaamay badhasaabku in ciyaaruhu ay ka mid yihiin waxyaabaha dhalinyaradda lagaga mashuuliyo balwadaha xun xun iyo mukhaadaraadka, isla markaana ay ciyaaruhu ka qayb qaataan Jid dhiska iyo caafimaadka dhalinyaradda.



“Waxaa Farxad ii ah, inaan maanta Laadno furitaanka horyaalka ciyaaraha gobolka Gabilay, oo ku bilowday kooxaha heerka 1aad. Waxaana maanta lagu bilaabay labada Kooxood ee kala ah Gaashaan vs Goodir, taasoo so TOOS/LIVE looga daawanayey caalamka” ayuu yidhi badhasaabka Gabiley.

C/qani jiidhe, oo hadalka sii watay waxa uu yidhi, “Waxaa horyaalka noo furay wasiirka wasaaradda dhalinyaradda & ciyaaraha mudane Cabdirashiid Ducaale Xaaji Qanbi, xidhiidhka ciyaraha, saraakiil badan oo ka socday wasaaradda ciyaaraha”.



