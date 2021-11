Taliyaha Booliska Sanaag Oo Digniin U Diray Dadka Qarinaya Ajaanibka

Ceerigaabo (HP): Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag gaashaanle sare Saleebaan Ducaale Ubaxle, ayaa digniin adag u diray dadweynaha magaaladda Ceerigaabo ee isku deyaya in ay qariyaan dadka ajaanibka ah.

Kadib markii ay xukuumadda Somaliland hore amarro uga soo saartay in magaaladda Ceerigaabo laga masaafuriyo dadka aan Somaliland u dhalan ee magaaladaasi iyo gobolka Sanaag ba ku nool.

Gaashaanle sare Saleebaan Ducaale Ubaxle, waxa uu sheegay in ay u mahad celinayaan bulshadda magaalada Ceerigaabo sida wanaagsan ee ay ula shaqeeyaan.

Waxaanu si adag ugu digay dadka iyagu guryahoodda ku qarinaya ajaanibka ay xukuumadda Somaliland amartay in ay dalka ka baxaan, wixii aan sharci haysanini ama in ay soo samaystaan sharci ay ku joogaan dalka.

Taliyaha qaybta booliska Sanaag waxa uu sheegay in cidii isku dayda in ay gurigeedda ku qariso qof ajaanib ah in ay tallaabo ka qaadi doonaan, iyagoo dariiq sharci ah u maraya, isla markaana maxkamad lala tiigsan doono.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.