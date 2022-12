Tababareyaasha Hawl-wadeenadda Diiwaangalinta Cod-bixiyayaasha Oo Tababaray

By admin

Hargaysa (HP): Komishanka doorashooyinka Qaranka JSL ayaa tababar u soo xidhay hawl-wadeenada tababari-doona shaqaalaha ka hawl galaya goobaha diiwaangalinta cod bixiyayaasha.

Diiwaan gelinta codbixiyeyaasha ayaa la qorsheeyay in ay 28-ka bishan December dalka ka bilaabanto.

Iyadoona goobaha diiwaan gelinta oo tiradoodu dhan tahay 167 goob, kuwaasoo ka mid 21-ka degmo doorasho ee dalka.

Xubnahani oo uu tababarku muddo uga socday magaaladda Hargaysa ayaa loo tababaray in aqoonta ay bartaan ay u gudbiyaan shaqaalaha kale ee ka hawl geli doona goobaha codbixinta.

Waxaanay noqonaysaa shaqada labaad ee ay xubnahani qaban doonaan farsamo yaqaano, iyo cilad saareyaasha dhamaanba goobaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha dalka.

Muuse Xasan Xaaji Yuusuf, guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland oo hadal u jeediyay shaqaalahan tababarka loo soo xidhay ayaa kula dar-daarmay in ay muujiyaan Dhabar-adayg iyo dul qaad, isla markaana wixii khaladaad ah ee yimaadda ay u sabraan.



Muuse Xasan Xaaji Yuusuf, guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa ku adkeeyay xubnahani in koox walba goobta loo diro aanay ceebi ka iman, oo ay shaqadda sideedda uga soo baxaan.



Sidoo kale Xuseen Bedhaani, oo ka tirsan xunbaha komishanka doorashooyinka Somaliland oo isna halkaas ka hadlay ayaa shaqaalahan tababarka loo soo xidhay ku tilmaamay im ay yihiin baalasha ay ku soconayso hawsha diiwaan gelintu.



