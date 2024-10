By

Hargeysa,(HargeisaPress)– Xisbiga Wadani oo qaylo dhaan u diray taageerayaashiisa.

“Maxamed Kaahin iyo Siciid Sulub odaynimo ayaa laga raba, Burco maanta way midaysan tahay oo is shiidi mayso ee idinku ha is shiidina..” Xoghayaha Guud ee Xisbiga WADDANI Md Khadar Xuseen Cabdi