Soomaaliya oo Shaacisay Saraakiil Ay U Xidhay Weerarkii Xerada Ciidanka Muqdisho

Muqdisho (Hargeisa Press)- Soomaaliya, ayaa waxaa ay shaacisay in ay saraakiil badan u xidh xidhay weerarkii dhawaan ka dhacay xerada Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho.

Wasiirka gaashaanhigga Soomaaliya, Cabdiqaadir Maxamed Nuur, ayaa xaqiijiyay in weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay xeradaasi ay dowladda Soomaaliya u xidh xidhay saraakiil badan.

Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo hortagay baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in baadhitaano ay ku socdaan saraakiil badan oo loo xidhay masuuliyadda weerarkaasi iyo kuwo kale oo uu sheegay inay ku socdaan su’aalo weydiin.

Waxaa uu sheegay inay ka go’an tahay in ciddii weerarkaas ku lug lahayd ay Soomaaliya gacanta ku soo dhigto, isagoo sheegay in weerarkaasi uu ahaa dhacdo xanuun badan ku reebtay Dowladda Soomaaliya.

Wuxuu beeniyay in dowladda Soomaaliya ay diidan tahay in la ogaado xogta weerarkaas, isagoo sheegay inuu ballanqaadayo in marka uu dhamaado baadhista ay wadaan ay Dowladda Soomaaliya si rasmi u shaacin doonto macluumaadkiisa iyo cidda ku lugta lahayd.

Todobaadkii hore ayay ahayd markii xerada Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan guutada 14 actobar ee Soomaaliya.

Weerarkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 30 askari, ayaa su’aallo la iska weydiinayaa sababta ay ku suurto gashay in qof isa soo miidaamiyay uu gudaha u galo xerada, iskuna qarxiyo ciidankaas.

Waxaana jira Saraakiil ka tirsan nabad sugidda iyo milateriga Soomaaliya oo loo xidhay inay ku lug leeyihiin weerarka xeradaas.

Xeradan, ayaa la dhisay 1975, waxaana dhismaheeda lahaa Kaligii Taliyihii dowladdii kacaanka ee Soomaaliya Maxamed Siyaad barre oo sidoo kalena kulliyadda loogu magac daray.

Xeradan, ayaa waxay muddo xarun u ahayd ciidanka Burundi ee qaybta ka ah howl-galka Nabad ilaalinta ATMIS ee Soomaaliya oo markaas la odhan jiray AMMISOM balse sannadkii 2019, ayaa lagu wareejiyay ciidamada Soomaaliya tan iyo markaasna waxaa amnigeeda sugayay askar ka tirsan ciidanka Soomaaliya.