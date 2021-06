Somaliland:Xildhibaanadda Guulaystay Oo Laga Mamnuucay In Ay Dabaal Degaan

Hargaysa (HP): Xukuumadda Somaliland ayaa ka digtay in xildhibaanadda guulaystay iyi taageereyaashoodu ay sameeyaan dabaal degyo waaweyn.

Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa sheegay in ay mamnuuc tahay in Wadooyinka magaalooyinka lagu qabto dabala degyo rebshado keeni kara.

Gaar ahaana in la isticmaallo Baaruudda qaraxa weyn samaysay, taasoo uu tilmaamay in ay mararka qaar sababi karto khasaare.

Waxyaabahaasi ayuu wasiirku ku sheegay in loo arki karro kuwo nabadgeliyada ka dhan ah, isla markaana aan la ogolaan doonin.



Maxamed Kaahin, waxa kaloo uu sheegay in xildhibaanadda guulaystay iyo taageereyaashoodda loo ogol yahay in ay qabsan karaan munaasibo kooban oo aanay rebshado ka dhalan karin.

Wasiirka daakhiliga oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa waxa kaloo uu ka hadlay qaabkii ay ciidamadda kala duwani uga qayb qaateen doorashooyinkii dalka ka dhacay dhawaan.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.